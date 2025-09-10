Ministerio de Educación visitará la Universidad Libre por denuncias sobre concurso de notarios

El Ministerio de Educación, emitió un comunicado en el que informa que enviará un requerimiento a la Universidad Libre para que se pronuncie frente a el concurso público de méritos para la elección de notarios.

La razón, fueron las diversas denuncias que hicieron sobre este caso por presuntas irregularidades durante el proceso de selección, lo que habría llevado a la Procuraduría General de la Nación a solicitar la suspensión de contrato del concurso.

Bajo la Ley 1740 de 2014, conocida como la ley de inspección y vigilancia, el Ministerio realizará una visita preventiva para la verificación del cumplimiento de los procedimientos bajo el reglamento institucional y gubernamental.

En el comunicado, la entidad reitera sus funciones y facultades para revisar y verificar información sobre procesos jurídicos, financieros, académicos y administrativos en las instituciones de educación superior.