Camioneros denuncian millonarias pérdidas por cierre en la vía al Llano

Derrumbe en vía al Llano | Foto: Coviandina

Colombia

Alfonso Medrano, presidente ejecutivo nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), advirtió que la situación en la vía Bogotá–Villavicencio es crítica.

“Los productos perecederos y los animales quedan atrapados en los camiones, sin comida ni agua. Las pérdidas son inminentes y el gobierno nunca responde”, señaló.

El dirigente gremial cuestionó la falta de atención a los conductores que permanecen en carretera y aseguró que las pérdidas económicas terminan afectando a toda la cadena productiva.

Trabajo en el terreno

Por su parte, el ingeniero Fernando Castillo, director de operación vial de Coviandina, entregó un balance de las labores adelantadas desde el cierre total registrado el domingo.

“Llevamos removidos aproximadamente 8.500 metros cúbicos de material con 23 volquetas, tres retroexcavadoras y un cargador. Además, estamos evacuando a cerca de 100 tractocamiones represados en sentido Villavicencio–Bogotá”, indicó.

Castillo agregó que se está evaluando la condición de una variante de 600 metros cercana al derrumbe, con el fin de habilitar un paso alterno mientras se ejecutan los trabajos principales.

¿Qué pasará con la movilidad?

Según Coviandina, una vez evacuados los vehículos pesados, se cerrará de manera definitiva el tramo para:

Mejorar la subrasante.

Colocar mezcla asfáltica.

Instalar señalización y demarcación.

Optimizar las obras de drenaje en la zona.

La concesión recomendó a los usuarios de largo recorrido tomar las rutas alternas oficiales:

Transversal del Sisga.

Corredor Yopal–Pajarito–Sogamoso–Tunja–Bogotá.

Para los habitantes de la región, sugieren usar vías veredales que conectan Chipaque con Une, Ubaque y Juan Rey.