El principal objetivo es poder habilitar la vía en el menor tiempo posible: vicepresidente de la ANI

Desde el pasado fin de semana se presentó el cierre total en la vía Bogotá–Villavicencio a la altura del municipio de Chipaque, en el kilómetro 18. Este cierre vial se da tras la caída de material que afectó ambos carriles.

En la zona se dispuso de un puesto de Mando Unificado y se trabaja de manera continua entre la concesión vial, la maquinaria y las autoridades para remover el material y garantizar la seguridad de los viajeros.

En entrevista con 6AM habló Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, frente a una eventual reapertura, indicó que: “Hemos sido altamente responsables en atender con la debida diligencia lo sucedido con acciones que eviten cualquier pérdida de vida y tenemos la firme convicción de poder restablecer la movilidad en el menor tiempo posible”

Lea también: Gobernador de Cundinamarca afirmó que la vía al Llano estará cerrada por varios días: razones y más

Aseguró que se han movilizado varios equipos de la concesión donde han removido varios metros cúbicos de un talud que está muy saturado y eso ha hecho que sea poco probable tener una fecha para la reapertura de la vía.

“Tenemos más de 14 volquetas, 3 retroexcavadoras, 2 cargadores, 2 minicargadores y el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca con más equipos, en este momento es el material el que ha hecho que sea más complejo el restablecimiento del punto”

Por el momento la vía se encuentra cerrada y el paso de vehículos como ambulancias está restringido. Hay vías alternas como caminos veredales que ayudan a conectar dos puntos y va a permitir habilitar un poco el paso por el corredor, con algunas restricciones de peso en los vehículos, agregó el vicepresidente de la ANI.

Le puede interesar: Transportadores piden habilitar la Transversal del Cusiana como alternativa por el cierre de la vía

“Nuestra intención es poder controlar el movimiento del talud en la medida que se pueda y al menos poder habilitar un carril con paso restringido, con pare y siga. Esa es la meta en este momento”

Si se logra estabilizar el terreno en la zona, esta misma semana se podría abrir de nuevo la vía al Llano, puntualizó el vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela, en 6AM.

Vías alternas

Algunas vías alternas que se pueden manejar son: la transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta, así como la ruta Guateque para poder tomar contacto con la marginal de la selva y poder tomar hacia Villavicencio.