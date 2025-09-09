Abren inscripciones para la solicitud de cupos en la Casa Búho en Bucaramanga

Bucaramanga

El secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga, Iván Torres, confirmó que ya están abiertas las inscripciones para la Casa Búho, un lugar donde se presta el servicio de cuidado a hijos de trabajadoras sexuales, personas migrantes y vendedores ambulantes, en esta primera fase hay 70 cupos habilitados.

El funcionario explicó que el lugar está listo y actualmente se adelanta la contratación del equipo interdisciplinario y el proceso de alimentación para los menores.

“Casa Búho es un lugar de acogida que tiene un plus frente a los hogares infantiles y los CDI, porque recibe niños desde los 7 meses de edad hasta los 6 años. Está dirigida a padres que deben salir a trabajar y no tienen con quién dejarlos”, señaló Torres.

Requisitos para la inscripción:

Cédula de ciudadanía del padre, madre o representante legal del niño o niña.

del padre, madre o representante legal del niño o niña. Copia del documento de identidad de cada niño o niña , registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad.

, registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad. Copia de documento de afiliación o vinculación del niño o niña al sistema general de seguridad social en salud .

o vinculación del niño o niña al sistema general de . Documento impreso donde se evidencia rango de niveles del Sisbén.

Las inscripciones estarán abiertas hasta completar los cupos en la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en el tercer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, y en el Cemtro Intégrate de la ciudad ubicado en la avenida Quebrada Seca con carrera 15.

Horario que tendrá Casa Búho:

Prestará el servicio de lunes a viernes desde las 7:00 a.m a 12:00 p.m y de 1:30 p.m a 6:30 p.m.

También contará con una jornada especial que funcionará de 7:00 a.m a 3:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m a 12:00 p.m.

La Casa Búho, ubicada en la carrera 27 con calle 33, estuvo cerrada por varios meses debido a problemas de infraestructura y procesos administrativos relacionados con pólizas de garantía. Tras resolverse, se espera que empiece a operar hasta tener 70 niños inscritos.