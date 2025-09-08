Se abren las compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ¿Por qué?

Bucaramanga

Debido a que el embalse Topocoro alcanza niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar, se dio apertura de las compuertas del canal del vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, según ISAGEN, empresa colombiana de generación y comercialización de energía.

Además, la empresa anunció que está haciendo trabajos de mantenimiento en la Unidad número 3 de la central. Esta condición hará que hasta noviembre,se restrinja la generación de energía, el paso de agua del embalse por esta unidad.

Recomendaciones para las comunidades aledañas al embalse:

Estar atentos al incremento en el nivel del río Sogamoso.

Sogamoso. Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso.

a lo largo del río Sogamoso. No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a la orilla del río.

ni ubicarlas cerca a la orilla del río. Cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos y riberas.

y evitar que permanezcan solos en charcos y riberas. Movilizar el ganado a partes altas y lejanas el río.

y lejanas el río. Es probable que algunos cultivo s y zonas cercanas se inunden por el aumento del nivel.

s y zonas cercanas por el aumento del nivel. Se les recomienda a las comunidades estar atentas a las informaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.

ISAGEN agrega que mantendrá la continuidad de la operación en total normalidad a través de las unidades de generación de energía 1 y 2.