Se abren las compuertas de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ¿Por qué?
Hoy desde las 3:00 p.m se realizará nuevamente apertura de la central para disminuir los niveles del embalse Topocoro que aumentaron por las fuertes lluvias.
Bucaramanga
Debido a que el embalse Topocoro alcanza niveles cercanos a los 320 metros sobre el nivel del mar, se dio apertura de las compuertas del canal del vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, según ISAGEN, empresa colombiana de generación y comercialización de energía.
Además, la empresa anunció que está haciendo trabajos de mantenimiento en la Unidad número 3 de la central. Esta condición hará que hasta noviembre,se restrinja la generación de energía, el paso de agua del embalse por esta unidad.
Recomendaciones para las comunidades aledañas al embalse:
- Estar atentos al incremento en el nivel del río Sogamoso.
- Evacuar las islas que se forman a lo largo del río Sogamoso.
- No descuidar las pertenencias ni ubicarlas cerca a la orilla del río.
- Cuidar a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos y riberas.
- Movilizar el ganado a partes altas y lejanas el río.
- Es probable que algunos cultivos y zonas cercanas se inunden por el aumento del nivel.
- Se les recomienda a las comunidades estar atentas a las informaciones de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.
ISAGEN agrega que mantendrá la continuidad de la operación en total normalidad a través de las unidades de generación de energía 1 y 2.