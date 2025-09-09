Policía alerta por corredor de la muerte entre Pereira y Cartago; alquilan sicarios desde $800 mil

El incremento de homicidios registrado en Pereira y Dosquebradas ha encendido las alarmas de las autoridades. Como respuesta, la Policía, en conjunto con la Fiscalía, adelanta investigaciones para desmantelar las estructuras criminales y las denominadas “oficinas de sicarios”, que tendrían su origen, en buena parte, en el Norte del Valle.

En el marco de esas indagaciones, la institución policial reveló la existencia de un “corredor de la muerte” que conecta a Pereira con Cartago, zona donde se estarían ofreciendo servicios de sicariato. Según la información recolectada, los pagos por estos crímenes oscilan entre 800 mil pesos y hasta más de 2 millones, dependiendo del perfil de la víctima.

El coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, explicó que se ha fortalecido el trabajo conjunto con las autoridades del Valle.

Lea también: Dos mujeres capturadas en el área metropolitana de Pereira; una tenía droga, otra orden de captura

“Se conformó una burbuja operacional entre la Policía del Distrito de Cartago y la Metropolitana de Pereira para rastrear el movimiento de sicarios en esta ruta. Con la captura de alias ‘Ávila’ logramos avanzar en la identificación de los responsables y en la comprensión de lo que hay detrás de estos desplazamientos criminales”, señaló el oficial.

De acuerdo con la investigación, este “mercado de sicarios” ha intensificado la confrontación entre estructuras delictivas como Los Flacos y Nueva Generación, con presencia en Cartago, y Los Rebeldes y La Cordillera, en Pereira.