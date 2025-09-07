Dos mujeres capturadas en el área metropolitana de Pereira; una tenía droga, otra orden de captura

La Policía continúa realizando operativos e investigaciones tanto a hombres como mujeres que pueden estar implicados en diferentes delitos en el área metropolitana de Pereira.

En estos operativos han caído mujeres que de manera activa participan en el actuar delictivo de los municipios; en este caso la captura es alias ‘La Chama’ quien, al parecer, es una de las coordinadoras de la venta de droga en expendios móviles del sector de San Diego, Dosquebradas lugar donde se realizó la captura.

Esta mujer tenía en su poder aproximadamente 2 mil dosis de basuco y elementos utilizados para dosificar el estupefacientes; al respecto se refirió el coronel Oscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Ingresamos a un allanamiento en Dosquebradas una mujer que tenía basuco, fue capturada con 2 mil 600 dosis de basuco, lo importante es que la información nació de la comunidad que nos llamó y nos dijo que ahí había un expendió de basuco.”

Por otro lado, fue capturada una mujer de 34 años de edad quien debe cumplir condena por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de armas de fuego; fue aprehendida cuando se movilizaba por el peaje Cerritos - Cartago y le solicitaron los documentos para mirar los antecedentes.