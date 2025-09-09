Ni James ni Falcao: Este es el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia, según la IA

Con la reciente clasificación de la Selección Colombia masculina al mundial de fútbol de 2026, que se jugará en Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), se avivó el debate sobre quién es el mejor futbolista en la historia de la selección.

Muchos han asegurado que con las actuaciones del cucuteño James Rodríguez en los últimos años, se debería considerar sobre los históricos Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Radamel Falcao García, el máximo goleador de la Selección.

Para obtener un punto de vista más neutral sobre el tema, se le preguntó a tres inteligencias artificiales diferentes, quién es el mejor jugador de la historia de la Selección Colombia, y esto respondieron.

El mejor jugador, según la IA

ChatGPT enlista de la siguiente manera:

Carlos “El Pibe” Valderrama Radamel Falcao García James Rodríguez René Higuita Freddy Rincón

Gemini, la inteligencia artificial de Google, da su top 5 así:

Carlos “El Pibe” Valderrama Radamel Falcao García James Rodríguez Faustino “El Tino” Asprilla Freddy Rincón

Claude también pone al ‘Pibe’ Valderrama liderando:

Carlos Valderrama Radamel Falcao García James Rodríguez René Higuita Freddy Rincón

Según esto, hay una decisión unánime por parte de la inteligencia artificial, la cual a pesar de incluir a futbolistas que han realizado un gran aporte a la tricolor, no compiten con el histórico legado de Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Las inteligencias artificiales justifican que la influencia del ‘Pibe’ en la época dorada de la selección, su estilo de juego y su identidad única, su participación en la histórica victoria 5-0 sobre argentina y su legado en el fútbol colombiano, son razones suficientes para considerarlo el mejor en la historia de la selección.

Carlos Valderrama

En décadas anteriores, este debate no existía, pues la máxima leyenda de la selección colombiana era el futbolista samario Carlos Valderrama, quien lideró el equipo que llevó a Colombia al mundial de 1990, siendo la segunda clasificación a un mundial en la historia del país, y la primera luego de 28 años de ausencia.

Además, dicho equipo, logró clasificar a tres mundiales consecutivos, llegando a la copa mundial disputada en 1994 en Estados Unidos, donde Colombia, era considerada una de las favoritas para llevarse el título gracias a los excelentes resultados que obtuvieron previos al mundial. Cerrando esta racha de mundiales consecutivos, con la participación en Francia 1998, donde tuvieron una tempranera eliminación.

Hasta este punto, a pesar de que existían jugadores destacados como Faustino Asprilla, Freddy Rincón o René Higuita, la estrella del equipo y quien era indiscutiblemente considerado el mejor jugador de la historia de la selección, era Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

Radamel Falcao

Luego de esto, debutó en la Selección Colombia otro samario, esta vez, llamado Radamel Falcao García, uno de los mejores delanteros que ha tenido el fútbol colombiano en su historia. Falcao logró ser considerado el quinto mejor futbolista del mundo en 2011, hizo parte del mejor equipo de la temporada en 2012 y en 2013 hizo parte de los veintitrés nominados a ganar el balón de oro.

En cuanto a su papel en la Selección Colombia, el samario debutó en 2007, sin embargo, sus primeras actuaciones relevantes fueron en la Copa América de 2011, donde con sus goles aportó a que el equipo llegara hasta cuartos de final.

Posteriormente, Falcao se convirtió en la figura de la selección como goleador, siendo un jugador fundamental en las clasificatorias para el mundial de 2014 disputado en Brasil. Y siendo el actor principal que hizo posible la remontada de Colombia a Chile en la penúltima fecha de la clasificación, donde marcó un doblete imprescindible, que ayudó a que dicho partido finalizara 3-3, gracias al cual, Colombia aseguró su participación en la copa del mundo del 2014.

Desafortunadamente, Falcao no pudo asistir a este mundial por una grave lesión que marcó un punto de inflexión en su carrera, pero que no fue impedimento para que el samario continuara siendo una figura en la selección nacional, convirtiéndose en años posteriores en el máximo goleador de la historia de la tricolor. Ayudando de gran manera en la Copa América de 2015, en la clasificación al mundial de 2018, y en la participación del mismo, donde Colombia llegó hasta octavos de final.

James Rodríguez

El futbolista cucuteño ha hecho parte de la selección en tiempos paralelos a Radamel Falcao, siendo una parte fundamental desde las clasificatorias al mundial de 2014, donde se hizo figura. En esta copa del mundo, James finalizó como el goleador del torneo, además, de anotar el tanto que posteriormente sería nombrado como el mejor gol de la temporada.

También hizo parte del equipo que disputó la Copa América de 2015, la Copa América Centenario, la clasificación y mundial de Rusia y Qatar (2018 y 2022), y también fue un jugador imprescindible en la más reciente clasificación al mundial del 2026. En este proceso, James se estableció como el segundo goleador histórico de la selección y entró al debate de si es el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia.

