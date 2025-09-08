Emotivo mensaje del Tino Asprilla a la Selección Colombia: “Ojalá puedan avanzar lo que nosotros no”

La Selección Colombia está por terminar su participación en las Eliminatorias sudamericanas. Este martes 9 de septiembre, el cuadro nacional afrontará la decimoctava y última jornada frente a Venezuela en Maturín.

En la previa de este partido habló Faustino Asprilla en 6AM de Caracol Radio. Durante la charla, el recordado exfutbolista dio sus sensaciones de cara al partido con la Vinotinto, haciendo énfasis en la confianza que recuperó Jhon Córdoba y la ilusión que genera Dayro Moreno.

“Felices con lo de Dayro por esa oportunidad tan linda que le dieron, muy merecida. Ser el goleador de la Sudamericana, creo que por méritos se ha metido en la Selección. Yo me imagino que irán a poner a Córdoba, porque todo el mundo estaba esperando que este muchacho pudiera meter gol, ahora que lo hizo no creo que lo vayan a sacar. Cualquier minuto que le den a Dayro siempre es una felicidad grande para todos nosotros", sentenció.

El Tino, como se lo apoda, reconoció que será importante vencer a Venezuela frente a la posibilidad de escalar posiciones en el ranking FIFA y así lograr ser cabeza de serie en el Mundial.

“Al mundial el que vaya de primero o de último tiene que ir a competir y tratar de avanzar lo que más se pueda. Pero sí puede ser importante, como lo fue en el Mundial del 2014 en Brasil, ser cabeza de grupo. Sirve a la hora de encontrar rivales en el sorteo”, dijo.

Emotivo mensaje del Tino Asprilla a la Selección Colombia

Por otro lado, El Tino Asprilla reconoció que tiene una “espinita” con la Selección Colombia. Advirtió que aunque en su época no había equipo para ganar un Mundial, sí se pudo “haber avanzado lo que más se pudiera”, pero no fue posible ni en Italia 90′, ni en Estados Unidos 94′.

“Esa es una espina que tengo ahí, porque nosotros teníamos una Selección, no para ganar el mundial, pero sí para haber competido y haber avanzado lo que más se pudiera, pero no se pudo”, sentenció.

Faustino Asprilla en su paso por la Selección Colombia durante el Mundial de 1994. Foto: Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images. / Henri Szwarc Ampliar

E incluso dio una dura revelación sobre lo vivido en el 94: “El primer partido lo perdimos, como ya todo el mundo sabe, y después ya no hubo mundial porque no nos dejaron. Con las amenazas y todo lo que pasó, el Mundial para nosotros había terminado ahí. Espero que eso no vuelva a pasar nunca más en el fútbol colombiano”.

Así pues, le dejó un emotivo mensaje a la generación que hoy lidera James Rodríguez: “Ojalá estos jugadores puedan avanzar lo que nosotros no avanzamos y darle una felicidad bien inmensa a todo Colombia”.

Más declaraciones del Tino

Posiciones a reforzar en Selección Colombia: “Más que encontrar nuevos jugadores, es tratar de que los que están mejoren muchísimo de acá al Mundial. Está el puesto de Richard Ríos, tratar de ubicar mejor a John Arias, porque todos hemos visto que cuando juega de extremo por la derecha es un jugador muy importante para los clubes en donde está, pero en la Selección lo hace por la izquierda por detrás de Lucho Díaz como volante y yo creo que es una posición que lo incomoda muchísimo. No ha podido brillar como lo hace con sus clubes... Y el del ‘9’ es en el que tenemos muchas dudas porque un día juega Córdoba, otro día juega Durán, otro día juega Borré. Entonces, hay que tratar de consolidar ese puesto”.

Las Eliminatorias más difíciles del mundo están en Sudamérica: “Siempre en unas Eliminatorias hay mucha tensión, mucho problema para clasificar. Los jugadores se juegan el prestigio cada vez que entran a una cancha, más con la camiseta de un país. Se logró la clasificación, que era lo que todo el mundo esperaba, y ahora a prepararse para el Mundial”.

Bajón de Colombia tras la Copa América: “Después de la segunda vuelta de las Eliminatorias fue cuando se complicó muchísimo porque no se lograba ganar y el rendimiento de los jugadores bajó, aunque es normal que pase eso luego de tener un rendimiento tan alto durante un año y medio, dos años. En algún momento, físicamente, los jugadores debían caer”.

Lorenzo debe continuar como DT: “Siempre los técnicos van a ser valorados por lo que hagan y cada partido son cuestionados por las alineaciones o por el rendimiento del equipo. Eso es una cosa normal en el fútbol, pero creo que lo contrataron para clasificar a la Selección Colombia al Mundial y ya lo logró hacerlo. Yo pensaría que de ahora en adelante hay que juzgarlo por lo que llegue a hacer en el Mundial”.