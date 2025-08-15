Docentes de UdeA respaldan vigilancia especial de Mineducación y piden al rector “hacerse a un lado”( udeA )

Medellín, Antioquia

La Asamblea General del Profesorado de la Universidad de Antioquia expresó su respaldo a la resolución del Ministerio de Educación, que ordena medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la institución. Para el profesorado, esta decisión “no debe ser entendida como una intromisión o una amenaza, sino como una oportunidad estratégica para reorientar la autonomía universitaria hacia su sentido original”.

A través de un comunicado, la Asamblea enfatizó que la autonomía universitaria “no es un privilegio aislado y sin límites, sino un compromiso ético y político con la transparencia, la pluralidad y la rendición de cuentas”. Según el comunicado, este principio solo se justifica cuando se ejerce con responsabilidad social y rendición de cuentas abierta a toda la comunidad.

Como parte de su respaldo a la medida, el profesorado pidió que el proceso de vigilancia incluya una rendición de cuentas periódica y transparente ante todos los estamentos universitarios. Además, piden la creación de “mesas públicas de trabajo con participación vinculante” y la “publicidad activa y trazabilidad completa de las decisiones y procedimientos” para fortalecer el control social.

Uno de los puntos más fuertes del comunicado es el llamado directo al rector para que “se haga a un lado”, no solicitando la renuncia, pero sí pidiendo que no interfiera en la implementación de las medidas del ministerio.

“Hacerse a un lado no es una renuncia: es un gesto de responsabilidad para no interferir con el trabajo del inspector in situ del Ministerio, ni con la organización multiestamentaria que la comunidad está poniendo en marcha”, señala el texto.

El profesorado criticó que, durante más de un año, sus llamados a una participación real y vinculante en la toma de decisiones han sido “ignorados de manera sistemática” y que las mesas de trabajo convocadas han funcionado, en su mayoría, como “mecanismos de disuasión” sin impacto real.

La Asamblea también convocó a estudiantes, docentes, administrativos, egresados y organizaciones sindicales a participar en un Gran Diálogo Universitario. Este proceso busca construir un Acuerdo Marco Democrático y una ruta de reforma institucional que permita “transformar las dinámicas autocráticas y opacas que han erosionado la gobernanza universitaria” y devolver “la palabra a la comunidad.

Finalmente, el profesorado reiteró que la vigilancia especial puede ser un motor de corrección democrática capaz de fortalecer la autonomía universitaria en todas sus dimensiones.

“Que este sea el momento para abrir un nuevo ciclo para la Universidad, uno que ponga la autonomía al servicio de los derechos y del bien común universitario”, concluye el comunicado.