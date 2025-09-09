Menores heridos en ataque a su madre en Rionegro tienen acompañamiento psicológico

Rionegro- Antioquia

La alcaldía de Rionegro, Antioquia, rechazó el feminicidio ocurrido este domingo en la vereda Abrego, donde un hombre ya capturado habría asesinado a su pareja sentimental con arma de fuego y los dos hijos de la víctima, de 3 y 6 años, quedaron lesionados.

El alcalde Jorge Rivas manifestó que los dos niños están siendo atendidos en el centro hospitalario San Juan de Dios mientras reciben atención sociológica y acompañamiento por parte de la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social, quienes trabajan en la ubicación de los infantes en un entorno familiar seguro.

“Estamos precisamente trabajando articuladamente con todas las fuerzas públicas, adicionalmente con los organismos de investigación del Estado, para que esas situaciones no queden impunes en nuestro territorio. La garantía es que las personas que cometan delitos tendrán que pagar por sus consecuencias y, por supuesto, estar impartiendo justicia a través de nuestros jueces, que creemos firmemente en su trabajo”, dijo el alcalde.

El mandatario agregó que en lo corrido del 2025 las entidades encargadas han atendido 620 casos de mujeres víctimas de violencia, se ha brindado más de 1.200 acompañamientos psicosociales y jurídicos a mujeres y sus familias, se han realizado jornadas comunitarias de prevención y sensibilización en barrios y veredas.