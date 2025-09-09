El moderno y lujoso apartamento que compró el alcalde Krasnov en un exclusivo sector de Bogotá

En este edificio, Solar del Virrey, está el apartamento que compró a comienzo de este año el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov / Foto. Suministrada.

Tunja

Mikhail Krasnov que llegó a Tunja hace cerca de 18 años como estudiante de intercambio de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y terminó convirtiéndose contra todos los pronósticos en alcalde de la ciudad sigue generando noticia.

En las últimas horas se conoció de una propiedad en el Edificio Solar del Virrey ubicado en la carrera 16 No. 85 – 47, un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Se trata del apartamento 703 de 68,89 m2 de área privada y un garaje de 11,85 m2 que adquirió Krasnov el 2 de marzo de 2025 en la Notaría 25 de Bogotá.

El predio era propiedad de Luis Fidel Chacín Sucre, identificado con cédula de extranjería No. 402.275 por la suma de $585.000.000.

Ese mismo día en esa misma notaría se hace la hipoteca abierta sin límite de cuantía entre Mikhail Krasnov y el Banco Itau Colombia S.A., NIT:890.903.937-0 por $398.000.000.

Esta información se conoce justo cuando la fiscalía se apresta a imputarle cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, mientras se espera que el Consejo de Estado falle la segunda instancia de la demanda de nulidad electoral y la procuraduría falle de fondo la destitución e inhabilidad por 14 años contra Mikhail Krasnov.

