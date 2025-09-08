Veolia impulsa la descarbonización en jóvenes de Montería con concurso iberoamericano 2025

Montería

Veolia presentó oficialmente en Montería la edición 2025 de su concurso “Alrededor de Iberoamérica”, una iniciativa de sensibilización ambiental que bajo el lema “Guardianes del Planeta: Aprende a descarbonizar con Veolia”, busca involucrar a estudiantes de 10 y 11 años de instituciones educativas de la ciudad en la concienciación sobre la descarbonización y el cuidado del planeta.

El lanzamiento, realizado el 5 de septiembre de 2025, contó con la presencia de aliados estratégicos como la Alcaldía de Montería, CVS y Consulcor, actores clave en la promoción de la educación ambiental en la comunidad.

Durante el evento, Uriel García Pereira, gerente general de Veolia, lideró el encuentro y destacó la importancia de esta iniciativa para el futuro sostenible de la región.

“Estamos felices e impresionados de ver esa vocación y ese amor que los profesores le ponen junto a los pequeños para desarrollar sus ideas”, expresó el directivo, añadiendo que “para Veolia, construir valores para el cuidado del medio ambiente es clave, es importantísimo”.

García Pereira extendió su agradecimiento a todos los participantes, incluyendo colegios, instituciones educativas, estudiantes y padres de familia, quienes se vinculan de manera dinámica a las actividades propuestas.

El gerente general también enfatizó el enfoque de la edición actual: “El reto de este año es la descarbonización, estamos listos para apoyarlos y acompañarlos en todo el proceso, trabajar de la mano es lo que nos ayuda a lograr los objetivos propuestos para el cuidado del planeta”.

Este programa, que Veolia desarrolla desde 2012, refleja el propósito de la empresa de contribuir al progreso humano y alinear sus acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU. A lo largo de sus trece años de existencia, el concurso ha logrado sensibilizar a más de 250 mil estudiantes en distintos países de Latinoamérica.

Participación de instituciones locales

En esta edición, participarán 24 instituciones educativas de Montería, que recibieron durante el lanzamiento el material educativo e informativo creado por Veolia.

Dicho material detalla un paso a paso de las actividades a realizar, fechas de ejecución, bases para participar y los premios correspondientes. Además, se habilitó un espacio para resolver dudas e inquietudes sobre la participación, asegurando que cada institución cuente con las herramientas necesarias para guiar a sus estudiantes en esta valiosa experiencia.

La empresa reiteró su compromiso ambiental y social, extendiendo una invitación a todos los niños y niñas de Montería para convertirse en “guardianes del planeta”, aprendiendo y aplicando prácticas que contribuyan a la descarbonización y al cuidado del entorno.

Esta iniciativa no solo busca educar, sino también fomentar la participación activa de las nuevas generaciones en la construcción de un futuro más sostenible, mediante la implementación de conocimientos prácticos y la promoción de valores ambientales.