Aníbal Gaviria presentó su precandidatura presidencial con “La Fuerza de las Regiones” en Montería

Montería

Aníbal Gaviria Correa, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, inició oficialmente este lunes 8 de septiembre su gira nacional de precandidatura presidencial con un acto en la ciudad de Montería.

El evento, que incluyó una rueda de prensa en el restaurante Córdova y un encuentro con dirigentes políticos de la región, marca el lanzamiento público de “La Fuerza de las Regiones”, un movimiento que busca llegar a la Presidencia de la República con el impulso de los territorios.

Entre los asistentes a la reunión privada destacó la presencia del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, junto a otros líderes municipales.

Durante su intervención ante los medios, Gaviria Correa detalló el origen y la evolución de este proyecto político, cuyo embrión se remonta a una reunión de gobernadores del período 2020-2023 celebrada en Rionegro, Antioquia, en mayo de 2023.

Aquel encuentro, realizado en el marco de la conmemoración de los 160 años de la Constitución de Rionegro, sirvió para que los mandatarios regionales lanzaran “un grito por la descentralización, por la autonomía y por un futuro cada vez más cercano a ese concepto que Colombia tuvo hace 160 años”.

Según el precandidato, el objetivo fundamental era y sigue siendo “el empoderamiento de nuestras regiones, el empoderamiento de nuestros territorios”.

Tras aquel compromiso inicial, los exgobernadores mantuvieron su cohesión más allá de finalizar sus mandatos el 1° de enero de 2024.

Celebraron varias reuniones virtuales y dos presenciales: una en Bogotá durante el primer semestre del año y otra en Cartagena en el segundo semestre. Esta última, con la asistencia de 21 exgobernadores, fue crucial para madurar la propuesta. “Allí se definió que definitivamente el grupo y la propuesta estaba madura”, explicó Gaviria.

Fue entonces cuando se decidió que tres de ellos asumirían la vocería principal: el gobernador de Sucre, Héctor Espinoza; el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; y el propio Aníbal Gaviria en representación de Antioquia.

Así se completó el movimiento

Paralelamente, Gaviria estableció contactos con los exalcaldes de ciudades capitales del mismo período, encabezados por el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

El propósito era conectar las visiones de gobernadores y alcaldes en torno a la bandera común de la autonomía y la descentralización. Esta convergencia cristalizó en una primera reunión conjunta en junio de 2024, con la presencia de más de 40 exgobernadores y exalcaldes.

“Allí nació ya definitivamente el concepto de La Fuerza de las Regiones”, afirmó el precandidato, con la idea inicial de que seis precandidatos compitieran internamente para luego unirse detrás de un solo aspirante presidencial.

No obstante, el proceso experimentó ajustes. Por razones personales y nuevas responsabilidades profesionales, dos de los precandidatos iniciales se apartaron del proyecto: Jaime Pumarejo, quien fue designado director del diario Portafolio, y Juan Carlos Saldariaga, exalcalde de Soacha, quien decidió declinar en favor de su compañero Juan Carlos Cárdenas, exalcalde de Bucaramanga.

Así, el grupo quedó consolidado en cuatro precandidatos: los tres exgobernadores voceros y el exalcalde Cárdenas. Todos se inscribieron formalmente en la Registraduría Nacional durante el mes de agosto para avanzar en el mecanismo de movimiento por firmas, pero siempre bajo el paraguas único de La Fuerza de las Regiones.

Dos frentes: colectivo e individual

La campaña se desarrollará en dos frentes: uno colectivo, con visitas conjuntas a medios y territorios por parte de los cuatro precandidatos, y otro individual, con giras propias como la iniciada por Gaviria en Montería.

“Estamos mostrando que la unidad es posible”, subrayó el exgobernador, distanciándose de otras propuestas que, en su opinión, solo hablan de unidad pero no la practican.

¿Cómo eligen al candidato?

El mecanismo para elegir al candidato único ya está definido: se realizará una encuesta entre el 15 y el 30 de noviembre, cuyo resultado se dará a conocer el 30 de ese mismo mes. El elegido se presentará luego a la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2025 con el objetivo de llegar fortalecido a la primera vuelta presidencial.

El discurso central de la propuesta, según Gaviria, se sustenta en la autonomía y la descentralización. Como ejemplo de este compromiso con la integración regional, recordó su labor al frente de la Gobernación de Antioquia, donde impulsó la creación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) junto a departamentos vecinos.

“Como gobernador de Antioquia, pude con mi compañero y amigo el exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, avanzar en la creación de la RAP entre los dos departamentos porque creo que es uniendo que nuestros departamentos y nuestro país salen adelante”, declaró.

De igual forma, destacó la creación de RAP con el Chocó y con los departamentos del Eje Cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío), además de observar con “mucho positivismo” cómo avanza una iniciativa similar en la Costa Caribe, un proceso que, afirmó con orgullo, contó con el impulso de los gobernadores del período anterior.