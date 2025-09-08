Adrián Ramos reveló por qué regresó al América y confesó qué equipos se interesaron en firmarlo

Adrián Ramos emitió un comunicado en diciembre de 2024 en el que daba a entender que ponía fin a su carrera. Sin embargo, posteriormente, en la ceremonia de Estrellas Águila, que tuvo lugar en enero de 2025, aseguró que su mensaje se malinterpretó y que su intención era seguir jugando, pero no lo hizo durante el primer semestre del año.

Adrián Ramos dio sorprendente declaración sobre su futuro: esto dijo el atacante

No obstante, en la ventana que permite inscribir a jugadores sin contrato, América sorprendió anunciado su regreso y estará vinculado por lo que resta del año. A sus 39 años, fue convocado para el clásico ante Deportivo Cali que terminó sin goles y disputó más de media hora final del encuentro.

¿Por qué regresó al América?

En diálogo con El VBar Caracol, el delantero aseguró que quiso tomarse un tiempo en su carrera para encargarse de situaciones personales. Asimismo, aseguró que su hija, y el deseo de contribuir en una situación adversa de la institución, lo llevaron a tomar la decisión de regresar.

“Cuando di el comunicado de que no continuaba, tenía pensando seguir jugando. Quería un espacio, sí. Después de ver la situación del club, siempre he tenido las puertas abiertas, siempre he querido estar, pero hay que tomar decisiones y tomé la decisión de volver. Quiero aportar en este momento complejo del club y ojalá pueda ser una ayuda importante para que el equipo esté más arriba”, dijo al respecto.

Del mismo modo, agregó: “Ante la situación que siempre he tenido la puerta abierta, tengo una hija que es muy americana y siempre sueña que esté en América, le digo que son pocos años que voy a jugar y ante la situación del club, el deseo mío de querer jugar y ese deseo de la niña, me motivó para volver y ojalá que sea un regreso bueno”.

Ramos reveló otros equipos que lo buscaron

El delantero confesó que Real Cartagena, Independiente Medellín o Bucaramanga, se acercaron para tratar de ficharlo, pero no estuvo abierto a un fichaje real.

“Había clubes que no sé si me mandaba intermediarios, de que si me interesaban, como de Bucaramanga, me decía que estaban interesados, pero no fue algo oficial. El Cartagena, el tema del ascenso, más allá de la relación, tenía ese deseo de ir y estar allá para ayudar. Hablé con la gente de Medellín y también era una posibilidad, esa si fue directamente con el club y al final sigo acá en América. Yo siempre digo que soy creyente de Dios y el de arriba es perfecto en esto, así que contento de estar acá y queremos darle vuelta a la situación”, dijo.

Otras declaraciones de Adrián Ramos

La postura del hincha del América de no ir al estadio: “Respeto la postura del hincha, cada quien tiene derecho a tomar decisiones, es la postura de ellos y hay que respetarla. A nivel de resultados es la situación más compleja en América, pero viví una más complicada en la que no hubo ingreso ni por taquilla ni sponsor. Para poder salir hay que tener carácter, porque pasan (las situaciones), así como los buenos”.

La llegada de David González: “Hay que creer y trabajar y ahora con la llegada del profe David (González) puedan salir las cosas bien, sabemos lo que es capaz de hacer, lo ha demostrado y lo que le ha faltado, esperemos sea en América que lo encuentre”.

¿Cómo se encontró al América?: “Esa primera semana vi a un equipo un poco golpeado después de la eliminación de la Sudamericana porque tenían mucha ilusión. Y a la vez en esa desilusión un poco incómoda por la situación del club en la tabla del torneo, había esa ilusión en la copa y no se sentía tanto, pero con la ilusión de darle vuelta a esta situación”.

¿Cómo está América a nivel emocional? “Esta semana ha sido positiva, con la victoria del miércoles, el empate de ayer. Ganar da confianza. El empate, quedamos con la sensación de poder ganar, mejorando detalles y se ha recuperado porque se venía con incertidumbre por los resultados y ahora el equipo, de seis puntos sacar cuatro, es una motivación y esperamos seguir así y el fin de semana ir a Bogotá y conseguir tres puntos para acercarnos al objetivo que se quiere”.

¿América tiene plantel para meterse en los ocho?: “Sí, yo creo que la nómina está. Hay un cuerpo humano en este grupo que tiene una ilusión, un deseo profesional, con ganas de salir de esta situación que es incómoda, que hay veces se preguntan el porqué y como todo, hay momentos donde no los encontramos y ojalá sigamos por esta senda. Creo que es un balance positivo”.

Su opinión sobre la Selección Colombia: “Yo creo que llega un momento que el fútbol colombiano lo necesitaba. No ir al Mundial era un golpe muy fuerte para el fútbol colombiano. Muy bueno por los muchachos, por el cuerpo técnico que pudieron conseguir esa clasificación ante situaciones adversas. Ojalá les sirva, porque juegan en un altísimo nivel, tuvieron el carácter para aguantar y yo creo que le ayudan mucho al fútbol colombiano. Los que hacemos parte del fútbol colombiano hemos sido muy autocríticos con los resultados, que no han sido los esperados. Seguramente se va a abrir los goles. Ha sido una etapa difícil, pero llegó esa clasificación que le va a dar confianza al fútbol colombiano”.