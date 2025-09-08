Alberto Gamero apuntó duramente contra la hinchada del América, luego del clásico frente al Cali / Colprensa

En la jornada de clásicos del fútbol colombiano, América y Deportivo Cali protagonizaron un opaco empate a cero (0-0) en el Pascual Guerrero. Aunque los verdiblancos jugaron desde el minuto 41 con un hombre de más, tras la expulsión de Sebastián Navarro, fueron incapaces de conseguir la victoria.

Con este resultado, América se mantiene en la última casilla del campeonato colombiano con apenas 6 puntos, mientras que el Cali desaprovechó la oportunidad de acercarse al grupo de los ocho y quedó en la duodécima casilla con 11 unidades.

Alberto Gamero apuntó duramente contra la hinchada del América

Finalizado el clásico caleño, el entrenador Alberto Gamero acudió a rueda de prensa para dar su balance del partido. Allí se quejó del nulo acompañamiento de la hinchada del América y reveló que nunca había vivido una situación similar.

“No es lindo vivir un clásico sin público, con poca gente. No parecía un clásico, porque el clásico es de las hinchadas y no había. Nunca había vivido un clásico así, ni en las épocas cuando estuve en otros equipos con afición intranquila o insatisfecha con el equipo. Decirle a la hinchada que los equipos necesitamos nuestra gente”, sentenció tajantemente el samario.

Es preciso recordar que la afición escarlata no acudió al Pascual Guerrero en señal de protesta contra el manejo que los directivos le están dando a la institución.

Finalmente, Gamero aprovechó el momento para mostrarse “orgulloso” de la hinchada del Deportivo Cali, debido a que, en su opinión, vienen acompañando fielmente al equipo a pesar de los malos resultados.

“Nosotros estamos felices y orgullosos con nuestra afición. Lo que buscamos en cada partido es ponernos a la altura de ellos”, concluyó.

