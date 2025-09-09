Benedetti crítica a alcaldes en EE.UU.: su show político obstaculiza la certificación y colaboración
El ministro del Interior Armando Benedetti rechazó la interferencia de los alcaldes en Estados Unidos que amenaza la certificación
Consejo de ministros martes 19 de agosto. Armando Benedetti. Foto: Joel González - Presidencia de la República
Noticia en desarrollo