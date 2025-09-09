Polémica por viaje a Washington de Fico Gutiérrez; Petro: “Defender la Constitución no es amenaza”

El viaje del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a Washington sigue generando tensión en el ámbito político. Desde Estados Unidos, el mandatario local aseguró: “Estamos acá pese a las amenazas y presiones de Petro. No vamos a interferir en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, pero sí nos preocupa una posible descertificación”.

La respuesta del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, afirmó: “Puede preocuparse todo lo que quiera, pero defender la Constitución no es amenaza. Ustedes, como la paz, la hacen trizas; nosotros la respetamos”. Con ese mensaje, el jefe de Estado cuestionó la postura de Gutiérrez y reafirmó su defensa de la institucionalidad.

En cuanto a otro punto de la agenda de la visita, el mandatario local dijo que la intención es seguir fortaleciendo la alianza que tiene Medellín con las agencias de investigación americanas como el FBI en la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Sigue la polémica

Recordemos que este rifirrafe también salpicó al sector empresarial. Petro criticó a Fenalco por respaldar el viaje del alcalde, señalando que su papel no debería ser legitimar gestiones que, en su criterio, pueden prestarse para confrontaciones políticas en lugar de fortalecer la agenda nacional.

Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes ven en la visita de Gutiérrez una estrategia para advertir sobre riesgos económicos y de seguridad, y quienes consideran que sus declaraciones alimentan la confrontación con el Gobierno central.