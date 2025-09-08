EE. UU. siempre ha sido un aliado, espero que no le retiren la certificación a Colombia: Lacouture

En su paso por el programa de Caracol Radio, 10 AM, habló la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Claudia Lacouture, quien manifestó su preocupación por las recientes tensiones con Estados Unidos por el riesgo que corre Colombia al quedar desertificado en la lucha contra el narcotráfico.

Recientemente, varios alcaldes de distintas ciudades del país han decidido viajar a EE. UU. para fortalecer relaciones con este gobierno.

Lacouture destacó que este anuncio es demasiado importante, que no solo se trata de asuntos diplomáticos o políticos, sino de un impacto a nivel social y cultural.

“Cada una de las acciones que se tomen de acuerdo a la certificación afecta el riesgo país. Es ese riesgo que podría presentar Colombia, por ejemplo, para viajar al país, podrían aumentar el travel warning, lo que implicaría que menos viajeros estadounidenses lleguen a nuestra región”, explicó la presidenta, asegurando que las ventas y el turismo, bajarían.

Consecuencias si retiran la certificación

Lacouture dijo que las pérdidas serían millonarias en el sector turismo, pues los ciudadanos estadounidenses que visitan el país, representan más de $2,000 billones de pesos en ganancias: “esto se puede reducir en el momento en el que pongan en riesgo al país al ver que no estamos cumpliendo con un proceso de seguridad y lucha contra el narcotráfico”.

Por otro lado, el apoyo de estados unidos hacia el país se vería debilitado, pues no se está cumpliendo con el objetivo inicial de combatir a estos carteles que producen y distribuyen la droga.

Asimismo, existe la posibilidad que se reduzcan los recursos económicos que brinda Estados Unidos para el desarrollo y crecimiento de Colombia, sobre todo, en el ámbito social, limitando las ayudas que algunos municipios, sectores o ciudades necesitan.

Impacto de la desertificación en Colombia con los grupos de crimen organizado

Si bien el hecho de que se retire el certificado a Colombia significaría un retroceso en una lucha que lleva años, también impacta en el apoyo internacional que se le brinda al país.

“Colombia recibe unos recursos importantes, más de 80,000 millones de dólares en temas para cooperación, capacitación, en herramientas para combatir el narcotráfico, trabajo conjunto con Estados Unidos”. Estas cifras que de la presidenta de la Cámara de Comercio es esencial, ya que desde hace años EE. UU. ha estado de la mano con el país para erradicar a estos grupos de crimen organizado que promueven el narcotráfico y el terrorismo.

Asimismo, Colombia entraría en una lista en la que quedaría como uno de los participantes y promotores de la distribución de droga en el mundo.

¿Aún existe la posibilidad de que no le quiten el certificado a Colombia?

Lacouture explicó que aún mantiene esperanzas en que Estados Unidos lo medite antes de tomar una decisión final sobre si retirar o no esta certificación.

“Yo tengo la esperanza de que Colombia pueda lograr una certificación por interés nacional, sobre todo por lo que implica para el desarrollo económico y para los colombianos en el nuestro país. Estados Unidos siempre ha sido un aliado de Colombia”.

Puntualizó diciendo que no solo se trata de luchar en contra del narcotráfico, sino de entender que es una batalla que se está dando por la vida, pues en Colombia muchos han muerto debido a esta problemática que persigue al país con fuerza. Esto ya no es entre un gobierno y otro, se centra más en los intereses de lograr un país más correcto.

