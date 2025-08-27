Gobernador de Risaralda pide medidas urgentes para proteger a mandatarios amenazados en Colombia

Pereira

Debido a las recientes amenazas contra varios mandatarios del país, el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, hizo un llamado enérgico al Gobierno para que a través de la fuerza pública se garantice la seguridad de alcaldes y gobernadores de diferentes regiones que han sido víctimas de amenazas e intimidaciones.

“Es preocupante lo que está aconteciendo con algunos gobernadores y alcaldes que están recibiendo amenazas por grupos delincuenciales, por colectivos que de verdad están afectando la seguridad de esos dirigentes. Mi voz de solidaridad para ellos es solicitarle el acompañamiento al Gobierno Nacional para que no tengamos tragedias que lamentar”, afirmó el gobernador.

Patiño Ochoa subrayó que, pese a los reportes de inteligencia y las advertencias públicas, las medidas de protección siguen siendo insuficientes, lo que deja en riesgo a quienes tienen la responsabilidad de dirigir los territorios.

“Ya sabiendo que hay unas amenazas, que hay inteligencia en este momento, aquí sí se vuelve más una exigencia, un llamado de atención al Gobierno Nacional para que garantice la seguridad de quienes hoy dirigimos los territorios en este país”, agregó Patiño.

El gobernador risaraldense reiteró su respaldo a los gobernadores y alcaldes que enfrentan intimidaciones, y enfatizó que la defensa de sus vidas es fundamental para preservar la gobernabilidad y la estabilidad democrática en Colombia.