Signos del zodiaco que recibirán buenas noticias en la semana del 8 al 14 de septiembre

Durante la semana del 7 al 14 de septiembre, la astrología resalta que la suerte se debe es de manifestar. Puesto que, las corrientes celestes no marcan simple azar, sino que se trata de un pulso que abre puertas ocultas y enciende rutas de descubrimiento personal.

Además, se espera que los fenómenos astronómicos de estos días impulsen una vibración que afine la percepción interior. Eso permitirá que la sintonía de cada signo con el universo haga que la intuición se vuelva fudnamental durante las 24 horas del día.

Si bien durante la semana, no habrá ningún evento astronómico que ejerza mayor fuerza, simplemente con la apertura que se realizó el 7 de septiembre por el eclipse lunar total, se espera que, cada movimiento en el cielo sea reflejo de cambios que inviten a avanzar con confianza y claridad.

Se espera que durante la semana del 8 al 14 de septiembre el destino junto a la suerte le brinde a algunos signos un estado de nuevos inicios.

De acuerdo con los consejos que siempre da la astróloga Mia Astral, el secreto está en escuchar las señales celestes y permitir que ellas orienten.

Capricornio

En su camino se abren puertas que antes parecían cerradas. Su signo recibe una corriente que le impulsa a actuar con decisión, dejando atrás la espera. Esta semana, su entorno lo empuja a concretar lo que había quedado detenido y la confianza será su mejor aliada.

Aries

¡Ánimo! Usted sentirá que su energía interna se enciende con fuerza. Su signo vibra con un impulso que le lleva a explorar nuevas búsquedas y a mostrar autenticidad en todo lo que hace. Su entorno se convierte en un espacio fértil para descubrir horizontes que le darán entusiasmo.

Escorpio

En estos días, su suerte se enlaza con las conexiones que le rodean. Su signo se fortalece a través de encuentros que pueden transformar su panorama. Si abre la puerta a los demás, su entorno le mostrará oportunidades que le harán avanzar hacia algo positivo.

Sagitario

Su signo recibe una energía expansiva que se refleja en buenas noticias para su vida laboral o académica. Usted notará cómo su entorno se acomoda para brindarle posibilidades de crecimiento. Si se atreve a dar un paso firme, el universo responderá a su favor.

Piscis

Usted notará cómo la atmósfera a su alrededor se suaviza y se torna más ligera. Su signo se beneficia de una ola de serenidad que le traerá noticias esperanzadoras. Su entorno se convierte en un espacio donde la intuición le guía hacia nuevas oportunidades que parecen surgir de manera inesperada.

Números de la suerte de la semana del 8 al 14 de septiembre

Como ha de señalar la astrología los números se convierten en un canal simbólico de la energía cósmica. Cada signo encuentra en ellos una clave especial que actúa como recordatorio de que la fortuna no siempre llega al azar, sino que se manifiesta en códigos y señales que reflejan la sintonía con el universo.

Aries : 3, 12, 27

: 3, 12, 27 Tauro : 8, 16, 29

: 8, 16, 29 Géminis : 5, 14, 33

: 5, 14, 33 Cáncer : 2, 11, 24

: 2, 11, 24 Leo : 7, 19, 30

: 7, 19, 30 Virgo : 6, 15, 28

: 6, 15, 28 Libra : 4, 10, 22

: 4, 10, 22 Escorpio : 9, 18, 36

: 9, 18, 36 Sagitario : 1, 13, 25

: 1, 13, 25 Capricornio : 17, 21, 40

: 17, 21, 40 Acuario : 20, 26, 31

: 20, 26, 31 Piscis: 12, 23, 35