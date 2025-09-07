Resultados Lotería de Boyacá HOY 6 de septiembre 2025: consulte los premios

La Lotería de Boyacá goza de gran popularidad en Colombia, no solo por ofrecer un premio mayor atractivo, sino también porque suele servir como base para definir ganadores en rifas de diferentes personas alrededor del país.

Cabe resaltar que esta lotería ha operado de forma continua desde 1923, lo que la posiciona como una de las más antiguas del país La Lotería de Boyacá es una de las loterías más populares conocida por ofrecer grandes premios. Se juega todos los sábados a las 10:45 p.m

Lotería de Boyacá: así la puede jugar

Para jugar en la Lotería de Boyacá, debe adquirir un billete a través de vendedores autorizados que suelen ofrecer varias combinaciones de números y series, permitiéndole escoger el que más le guste.

Incluso, en ocasiones se ha de realizar ventas de este billete en la calle, por otro lado, también puede conseguir su billete en puntos de recaudo como SuperGIROS, Efecty o Paga Todo. Si lo prefiere, tiene la opción de hacer la compra en línea a través del sitio web oficial de la Lotería.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 6 de septiembre

RESULTADO A LAS 10:45 PM

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá?

El plan de premios vigente es uno de los más altos del país, los cuales están repartidos de la siguiente forma:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones

: 4 premios de $50 millones Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

¿Cómo reclamar si resultas ganador?

Las personas que hayan resultado ganadoras deben seguir un proceso específico para reclamar su dinero, el cual varía según el monto obtenido: