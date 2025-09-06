Este es el mensaje de los ángeles para cada signo zodiacal en septiembre 2025

En septiembre, las presencias celestiales activan una corriente sutil de orientación personalizada según la energía única de cada signo. Este mes despierta una sensibilidad especial, donde los vínculos entre familiares se fortalecen y se reciben señales diseñadas para sus propios proyectos.

Los ángeles transmiten impulsos que invitan a reorganizar lo interno, soltar cargas y redirigir la voluntad hacia caminos más íntegros. No se trata de cambios drásticos, sino de pequeños giros que conducen a una expansión pausada, pero firme del ser.

Por otro lado, las vibras de los Anglès durante el mes de septiembre, indican que los signos podrán percibir más rápido las malas vibras.

El ángel de cada signo zodiacal

Aries : arcángel Ariel

: arcángel Ariel Tauro : arcángel Chamuel

: arcángel Chamuel Géminis : arcángel Zadquiel

: arcángel Zadquiel Cáncer : arcángel Gabriel

: arcángel Gabriel Leo : arcángel Raziel

: arcángel Raziel Virgo : arcángel Metatrón

: arcángel Metatrón Libra : arcángel Jofiel

: arcángel Jofiel Escorpio : arcángel Jeremiel

: arcángel Jeremiel Sagitario : arcángel Raguel

: arcángel Raguel Capricornio: arcángel Azrael

arcángel Azrael Acuario: arcángel Uriel

arcángel Uriel Piscis: arcángel Sandalfón

Mensaje de los ángeles para cada signo zodiacal en septiembre

Aries

Los Ángeles invitan a las personas de Aries a desacelerar, debido a que la calma es ahora su mayor aliada para reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas.

Tauro

Este mes, las personas de Tauro se impulsan a confiar en lo que no pueden controlar. La seguridad vendrá cuando suelten la rigidez y abracen lo nuevo.

Géminis

Los ángeles celestiales les recuerda que su palabra tiene poder. Usen su voz para sanar, no solo para hablar.

Cáncer

El mensaje de los ángeles en esta ocasión es claro, protejan su energía. No todo lo que cargas son de ustedes; aprendan a distinguir y soltar con amor.

Leo

Los Ángeles les susurran a los leo que el verdadero brillo nace del silencio interior. Este mes, menos es más.

Virgo

Septiembre es el portal perfecto para cambiar los planes de vida. Reciban con apertura los ajustes que llegan; son respuestas a oraciones pasadas.

Libra

El equilibrio no se encuentra afuera. Los ángeles los animan a recordar que su centro es su mayor refugio.

Escorpio

Los Ángeles les trae claridad en medio del cambio. Confíen en que lo que se cae, simplemente ya cumplió su función.

Sagitario

Este mes, la luz les pide humildad. Aprendan a escuchar sin intervenir, será su mayor acto de sabiduría.

Capricornio

Los ángeles los impulsan a abrir el corazón sin miedo. La vulnerabilidad no debilita, fortalece lo verdadero.

Acuario

Para las personas de acuario, los ángeles los invitan a reconectar con su cuerpo. Su energía necesita raíz para poder expandirse.

Piscis

De acuerdo con los mensajes de los ángeles, la voz del alma será más clara si se dan espacio para el silencio. Este mes, sus sueños contienen claves ocultas.