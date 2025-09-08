Proyecto de ley a un paso de ayudar a mejorar condiciones laborales de residentes médicos en el país

Tunja

En la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado un proyecto de ley que quiere mejorar las condiciones laborales de los residentes médicos en Colombia, del cual es coautor el representante a la Cámara por Boyacá, Héctor Chaparro. Ahora deberá ir a la Comisión Séptima del Senado, que de ser aprobada, pasará para firma del presidente de la República.

En diálogo con Caracol Radio, el congresista boyacense explicó que este proyecto se construyó a partir del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez: «en nuestro país existe una cultura institucional en el sistema hospitalario que, en muchos casos, genera sobrecargas laborales, maltrato, acoso laboral e incluso acoso sexual».

¿Qué se pretende? Que no exista la llamada zona gris entre ser estudiantes y trabajadores, porque, según el representante Chaparro, «una vez que ingresan al hospital universitario entran en la condición de trabajadores, por lo cual quedan enmarcados dentro del Código Sustantivo del Trabajo». Esto les otorgaría herramientas legales para defenderse de situaciones de acoso y maltrato.

Por otra parte, también se regulará la jornada laboral para los residentes médicos porque «hemos escuchado casos de hasta 18 y 20 horas de trabajo continuo, lo que es una sobrecarga laboral, fuera de cualquier capacidad hospitalaria», indicó el congresista. Por ello, el proyecto plantea un máximo de 12 horas por jornada y 60 horas semanales.

Un aspecto importante dentro de este proyecto, es que la ley obligará a los hospitales y a los universidades a crear canales de denuncia directa que estén conectados con los ministerios de Salud y de Educación. «Los residentes no tienen la posibilidad de levantar la voz y por eso es fundamental que se generen estos sistemas de denuncia, que busquen alertas tempranas y medidas inmediatas», afirmó.

De hecho, en medio del debate de esta propuesta en la Cámara de Representantes, los integrantes de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, estuvieron en el recinto con un tapabocas puesto como símbolo de protesta, como gesto de que muchos de ellos deben callar frente a los problemas de acoso y maltrato.

El congresista boyacense enfatizó que el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara y que espera un trámite ágil en el Senado. «Nosotros creemos que es un proyecto necesario en nuestro país, que transformará la cultura institucional del sistema hospitalario», concluyó.

De aprobarse en el Senado, la ley marcaría un precedente en el país al reconocer plenamente a los residentes médicos como trabajadores, fijar límites a sus jornadas y garantizar canales efectivos de denuncia.