“No pueden confrontar violentamente”: Coronel (r) explica limitaciones de soldados ante asonadas

El coronel en retiro (r) Carlos Javier Soler, exdirector de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, analizó en 10AM de Caracol Radio la situación de los soldados retenidos por civiles en el Cauca, explicando que la falta de capacidad de respuesta de la fuerza pública ante las asonadas se debe a protocolos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), que limita el uso de la fuerza pública como última opción.

Soler señaló que este problema no es nuevo y se ha incrementado en los últimos 15 años en áreas con presencia de coca, minería criminal y control de grupos armados ilegales que se disputan el territorio. “Tumaco, Buenaventura, el Bajo Cauca antioqueño, el río Atrato hasta llegar al bajo Calima, todo esto que ha sido la Costa Caucana, todo esto que ha sido Arauca, todo esto ha sido un tema donde ha habido múltiples fuerzas tratando de luchar por controlar con un fusil de manera ilegal la coca”, indicó.

Resaltó que, en estas zonas, la población civil, instrumentalizada por estos grupos, se enfrenta a los soldados y autoridades, quienes se ven limitados por el uso de la fuerza: “Los soldados no pueden confrontar de manera violenta a los campesinos o a los civiles que tienen palos o piedras (...) En derechos humanos la fuerza es como última opción, cuando ya no puedes hacer nada más si te están matando a ti o a tu patrulla o a la gente que tienes que proteger”.

“La inteligencia está desmantelada”

En ese sentido, el coronel (r) criticó la falta de anticipación de inteligencia y la desarticulación de los ESMAD del Ejército, unidades entrenadas para manejar este tipo de situaciones:

“Cuando había anticipación de inteligencia, el informe de cada operación incluía una advertencia: ‘Pilas, ojo que allí hay grupos que tienen instrumentalizada a la población y te los pueden lanzar así, para que te rodeen con señoras y niños. Tú, con un fusil, no puedes disparar’. La solución hace 12 y 13 años era simple: ‘Un palito’. Se les daba un palo y granadas aturdidoras. Cuando venían encima, se lanzaban las granadas aturdidoras y se peleaba con palos. Ahí no hay violación de derechos humanos.”

Soler también denunció la falta de decisión y órdenes claras desde el alto gobierno para enfrentar estas asonadas, así como la inacción de la Fiscalía General ante las denuncias contra los cabecillas de las estructuras criminales.

“Hoy eso se desmontó, la inteligencia está desmantelada. Vemos aterrados que todas las semanas dicen ‘no lo vamos a permitir’, pero lo permiten. Sin embargo, las más de 200 denuncias que hemos interpuesto, Vanessa, en la fiscalía contra los cabecillas de las estructuras, con grabaciones de teléfono celular y pruebas, no avanzan.

“No pueden confrontar violentamente a civiles”

Ante esto, los irregulares se envalentonan, creyéndose Estado, secuestrando a la población y lanzándola contra la fuerza pública. Es decir, hay una falta de decisión en la fuerza, en la manera de operar, y una falta de órdenes claras desde la política pública del alto gobierno, que está en cabeza del presidente de la República, claramente”, añadió.

Enfatizó que los soldados están entrenados para obedecer órdenes y no pueden confrontar violentamente a civiles, aunque estos los ataque con piedras o cualquier objeto dañino. “Los soldados están entrenados para seguir las órdenes de su comandante”.

Frente a esta situación, el coronel (r) propuso el uso de elementos disuasivos como granadas aturdidoras y el entrenamiento en el combate con palos para evitar violaciones a los derechos humanos.

Escuche la entrevista completa en 10AM de Caracol Radio: