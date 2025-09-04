6AM6AM

“Esto no quedará impune”: comandante del Ejército sobre militares quemados por la comunidad

Erik Rodríguez, segundo comandante del Ejército, detalla en 6AM la situación que vivieron los dos militares que fueron quemados durante operación contra un laboratorio de coca en Putumayo

Paola Poveda

Dos militares del Ejército Nacional resultaron con quemaduras de gravedad luego de ser rociados con gasolina y prendidos fuego durante una asonada que se registró en medio de una operación antidrogas en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, ubicada en Putumayo.

Esto cuando dos hombres le lanzaron una mezcla de un líquido entre gasolina y aceite a los soldados y posteriormente les prendió fuego, lo que les ocasionó quemaduras de segundo grado en el 75% del cuerpo del oficial y el 30% del cuerpo del soldado.

“Fueron dos personas, pero hubo uno principal que fue quien lanzó el líquido y otro que lo estaba apoyando”: indicó el segundo comandante del Ejército.

Noticia en desarrollo...

