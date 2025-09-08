Liberar el territorio de las mafias es la orden del Presidente: Petro por asonada contra militares

Con un gran rechazo, se refirió el presidente Gustavo Petro al secuestro de 45 militares en la vereda Los Tigres, área rural de El Tambo, y que se presentó en medio de una asonada comunitaria luego de una operación militar en contra de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Aseguró que este tipo de asonadas y atentados contra la población civil, demuestran que cada vez más se está atacando a los grupos de narcotraficantes.

“Cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando“, puntualizó.

El mandatario reiteró en que no van a responder a los bombardeos y al acosamiento civil contra militares con más violencia o matando civiles, sino trabajando por combatir a las mafias.

¿Qué información hay sobre el secuestro de los militares?

Según fuentes del Ejército Nacional, los militares continúan secuestrados, por personas presuntamente instrumentalizadas de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, y quienes han mantenido una comunicación constante con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Tigres.

Una asonada que se presentó por la obstaculización de aproximadamente 600 personas, quienes impidieron el despliegue de tropas para frenar el trabajo de los militares para combatir el narcotráfico y la minería ilegal.