ÚLTIMA HORA: 45 militares fueron secuestrados en el Tambo, Cauca

En la vereda Los Tigres, área rural de El Tambo (Cauca), 45 militares de la Fuerza de Despliegue Rápido #4, fueron secuestrados en medio de una asonada comunitaria que se desató luego de una operación militar en la zona en contra de las disidencias de alias Iván Mordisco.

De acuerdo con el Ejército Nacional, detrás de la situación estarían integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, quienes habrían instrumentalizado a la población civil para rodear a los uniformados.

La institución indica que se encuentran en comunicación constante con el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda para buscar un canal de diálogo que permita la liberación de los soldados.