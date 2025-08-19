Asonada en Cauca: Fueron secuestrados doce militares en medio de la operación Perseo II

Fotografía cedida por el Ejército de Colombia que muestra a un soldado caminando junto a vehículos blindados este domingo, durante su ingreso a la zona rural de El Plateado en el marco de la 'Operación Perseo’. / Ejército de Colombia ( EFE )

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habló de los primeros resultados de la operación Perseo II, que adelantan las Fuerzas Militares en el cañón del Micay, en el departamento del Cauca desde la madrugada de este martes 19 de agosto.

Según explicó, la operación permitió recuperar un territorio estratégico que llevaba más de una década sin presencia del Estado de forma permanente o constante.

“Un resultado muy importante es la recuperación del cañón del Micay, un cañón que llevaba abandonado hace más de 10 años. El general Mejía, comandante de la Tercera División, ha liderado esta operación supremamente importante en una zona de más de 100 kilómetros de extensión”, aseguró el ministro.

El jefe de la cartera explicó que las tropas ya lograron llegar hasta un sector conocido como Honduras, que conecta directamente con el municipio de López de Micay, donde, según dijo, históricamente se han concentrado operaciones del narcotráfico y presencia de grupos armados, especialmente las disidencias de alias Iván Mordisco.

Sin embargo, confirmó que en medio de esta operación se produjo un hecho de violencia con doce uniformados del Ejército.

“La información que tengo es que hubo una asonada, un secuestro de unos de nuestros militares. Eso no es una retención, nadie puede atacar a un miembro de la Fuerza Pública, quien ataque a un militar o a un policía está atacando a Colombia, y eso no lo toleramos”, advirtió.

El jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a las comunidades de la región del Micay para no ceder ante la ilegalidad y más bien respaldar la labor institucional.

“Invitamos a la ciudadanía y a los campesinos a que se unan del lado de la legalidad. Nada bueno trae la cocaína: no trae casas, ni educación, trae muerte, dolor, terror y violencia”, enfatizó.

Por ahora, el ministro aseguró que la operación Perseo II se mantiene activa con el despliegue de tropas de las fuerzas militares en diferentes puntos del Cañón del Micay, considerada una de las principales zonas de producción de cocaína en el país.