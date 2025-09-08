🔴 ¿Cómo está la vía Bogotá-Villavicencio? EN VIVO, vía alterna, últimas noticias y más
Siga aquí el minuto a minuto del estado de movilidad de la vía Bogotá-Villavicencio
En horas de la mañana del pasado domingo 7 de septiembre, se reportó deslizamientos Vía al Llano - Vía Bogotá - Villavicencio, exactamente en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca, lo que ocasionó su cierre total, el cual se ha mantenido hasta este 8 de septiembre, ocasionando así disturbios en la movilidad del corredor nacional y la salida en el sur de Bogotá desde el kilómetro 0 en el sector del Uval y Puerta al Llano en Usme.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, afirmó que debido a la falla geológica, donde la lluvia produce caída de material en los carriles, la vía al Llano estará cerrada por varios días.
Razón por la que, a continuación, le indicaremos las vías alternas y las últimas noticias en un minuto a minuto, para que así pueda planificar su viaje.
Vía Bogotá -- Villavicencio: Vías alteras
Las autoridades de movilidad han resaltado que por el momento los conductores deberán tomar la siguiente vía, no obstante se espera que durante el día se disponga más alternativas:
- La transversal del Sisga por los departamentos de Boyacá, Casanare y Meta.
EN VIVO HOY Vía Bogotá-Villavicencio: últimas noticias
- 7:06 a. m. | Sigue el cierre total del K18+300 al K18+600 por caída de material y labores de limpieza. Sin estimado de apertura.
- 6:55 a. m. | Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza.
- 6:00 a. m. | Continúa cierre total sin hora y fecha estimada de apertura entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza.
- 4:25 a. m. | Continúa cierre total entre el k18+300 y el k18+600 por caída de material y trabajos de limpieza.