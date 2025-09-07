Cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio por caída de material en Chipaque, Cundinamarca

Este domingo se presenta el cierre total en la vía Bogotá–Villavicencio a la altura del municipio de Chipaque, en el kilómetro 18. Este cierre vial se da tras la caída de material que afectó ambos carriles.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la situación y señaló que por las condiciones climáticas el paso solo podrá restablecerse en horas de la tarde.

“En este momento hay cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio en ambos sentidos por caída de material en la madrugada de hoy (...) Por condiciones climáticas, el paso se restablecerá solo hasta en horas de la tarde”, aseguró el gobernador.

De igual forma, informó que personal de la concesión Coviandina ya se encuentra en la zona realizando labores de limpieza y retirar el material para habilitar nuevamente la movilidad.