Gobernador de Cundinamarca afirmó que la vía al Llano estará cerrada por varios días: razones y más

“El cierre continúa y lo vamos a tener por varios días más”: Rey sobre cierre de la vía al Llano

En horas de la mañana del pasado 7 de septiembre, se alertó a los viajeros el cierre total de la vía que conduce Bogotá al Llano. Exactamente, entre los kilómetros k18+300 y k18+600. Esta interrupción se dio por caída de materia que afecto ambos carriles.

En la mañana de este lunes, 8 de septiembre, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, habló en el programa 6AM de Caracol Radio para dar detalles sobre como se espera manejar este problema geológico causado por la lluvia.

El Gobernador, resaltar que por el momento en unión con la concesión Coviandina se han implementado labores de remoción del material que se encuentra en los tres carriles de la vía que conduce de Caqueza a Bogotá.

Noticia en desarrollo....