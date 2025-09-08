Hospital Santa Clara de Bogotá moderniza quirófanos con inversión superior a 300 millones de pesos

Colombia

Con una inversión de $300.429.705, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente modernizó parte de la infraestructura del Hospital Universitario Santa Clara. Las adecuaciones incluyeron seis quirófanos, la central de esterilización y la rampa de acceso, con el fin de fortalecer la capacidad quirúrgica y mejorar la experiencia de pacientes y personal médico.

Mejoras en bioseguridad y confort

Las intervenciones abarcaron:

Instalación de pisos vinílicos antibacterianos.

Pintura epóxica en paredes y nueva iluminación.

Actualización de redes eléctricas y de gases medicinales.

Modernización de unidades sanitarias y puntos de lavado.

Sustitución de lavamanos, inodoros y griferías en la central de esterilización.

Reconstrucción de la rampa bajo estándares de seguridad e inclinación.

Estas obras permiten que los procesos quirúrgicos se desarrollen bajo condiciones de bioseguridad y eficiencia acordes con estándares de alta complejidad.

Voces de la institución

La gerente encargada de la Subred Centro Oriente, Eliana Ivont Hurtado, aseguró que “estas remodelaciones no solo modernizan nuestra infraestructura, también fortalecen la seguridad de los pacientes y del talento humano en salud que todos los días salva vidas en estas instalaciones”.

Por su parte, el subsecretario de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso, resaltó la importancia del proyecto para Bogotá y agregó que la Secretaría Distrital de Salud seguirá acompañando el proceso de fortalecimiento de la red hospitalaria pública.

Retos pendientes

Aunque la entrega representa un avance, Hurtado advirtió que persisten desafíos financieros y administrativos: “Hoy celebramos este logro, pero también somos conscientes de que este es apenas un paso en el camino de estabilización que nuestra Subred necesita y lo vamos a lograr trabajando unidos”.