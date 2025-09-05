Gobierno definirá si habrá o no ajuste de UPC tras finalizar mesa técnica ordenada por la Corte

Este jueves concluyó la mesa técnica para revisar y reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un espacio liderado por el Ministerio de Salud y distintos actores del sistema, quienes el la séptima y última sesión, abordaron desde sus diferentes perspectivas, el rezago de este rubro para financiar el sistema de salud.

De acuerdo al ministerio, el siguiente paso es que la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas, integrada por representantes de la cartera de Hacienda, Planeación Nacional, y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, revisará todos los insumos trabajados en la mesa, y va a sugerir si hay o no, un rezago y si se debe hacer un reajuste a la UPC.

“Se encontraron unas posiciones donde cada uno puso su experticia su conocimiento y técnica, y se tienen unos insumos muy relevantes, insumos que la ruta metodológica trazada, es entregárselos a la Comisión de Beneficios, Costos y Tarifas”, señaló el Viceministro de Salud, Luis Martínez.

A pesar de esto, los asistentes de este espacio advierten que el gobierno no está dispuesto a cumplir con la orden de la Corte Constitucional, pues aseguran que los recursos son suficientes.

“El Ministerio de Salud presentó sus conclusiones, asegurando que no hay rezago de la prima y que la siniestralidad financiera no demuestra insuficiencia. Esta postura desconoce por completo la crisis real que enfrentamos millones de pacientes, usuarios y en general todos los actores del sistema de salud”, indicó el presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gil.

Es por eso que exigen al gobierno acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, ya que es deber garantizar y proteger la vida de millones de personas y usuarios, varias de ellas que viven con enfermedades crónicas, complejas y de alto costo y que no pueden seguir esperando.