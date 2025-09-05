“Ministerio de salud concluyó que no es posible realizar ajuste a UPC”: ACEMI sobre mesas técnicas

El gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, ACEMI, presentó las principales conclusiones de las mesas técnicas para revisar y ajustar la Unidad de Pago por Capitación, espacio en el que a pesar de presentar evidencia técnica sobre el déficit estructural del sistema, el Gobierno insistió en que los recursos son suficientes y desconoció los hallazgos aportados.

“El Ministerio de Salud concluyó las mesas señalando que no es posible realizar ajustes retroactivos a la UPC, al considerar que los cálculos de años anteriores se hicieron con la mejor información disponible y que corregirlos ex post sería premiar la ineficiencia y la mala gestión”, advierte el gremio.

De igual forma, señalan que el gobierno cuestionó la fiabilidad de los estados financieros presentados por las EPS, afirmando que con ellos habrían inducido a error a la Corte Constitucional.

“Sostuvo que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, salvo aquella que provenga directamente de aportes adicionales de empleados y empleadores”, dice ACEMI sobre postura del ministerio.

Entre tanto, el movimiento ´Todos por la Salud’ se sumó a los reparos, y aseguran que después de una primera ronda fallida y de 7 sesiones adicionales de mesas técnicas, advierten que , no se cumplió el objeto de este espacio.

Manifiestan que hay consenso entre los actores frente a la insuficiencia de los recursos de la UPC, sin embargo, aseguran que el Ministerio no lo reconoce y pasa por alto la declaración de la Corte.

“Hacemos un llamado a la Corte Constitucional frente a la necesidad de exigirle al Ministerio que actúe”, expresa el movimiento.

Evidencia que dejan las mesas técnicas

ACEMI alerta que hubo fallas en la calidad de la información presentada en las mesas técnicas, tanto del ministerio como de los actores del sistema, ACEMI evidenció que existen diferentes bases de información para calcular la UPC, pues las debilidades del proceso de retroalimentación han dejado por fuera la inclusión de cerca de $13.7 billones de pesos de gasto en salud en el periodo 2021 -2024.

Por otro lado, señalan que los propios indicadores oficiales muestran que por cada $100 reconocidos por la UPC se gastan $109 en salud, generando un déficit acumulado entre $26 y $33 billones.