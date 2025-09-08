Keralty exige al gobierno reaparación ante resultados que deja la intervención a EPS Sanitas / Mauricio Duenas Castaneda ( EFE )

El Grupo Keralty, principal accionista de EPS Sanitas, advierte a través de un manifiesto denominado “Un Grito por la Verdad, la Justicia y la Reconstrucción”, los malos resultados que dejó la intervención de la entidad por parte del gobierno.

La escasez de medicamentos esenciales, redes de atención colapsadas y un sistema de salud erosionado, aseguran que son el legado de una supuesta “transformación” improvisada, carente de planificación y desprovista de humanidad.

“La actitud irresponsable y antihumana del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud ha generado una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables”, dice el manifiesto.

Para la restitución administrativa de la EPS, Keralty realiza una serie de exigencias al gobierno, entre las que se destacan:

Cumplimiento inmediato, incondicional e integral del fallo de la Corte Constitucional.

Reparación inmediata del daño causado a la red de atención, a los equipos profesionales y, sobre todo, a los millones de usuarios afectados.

Cumplimiento inmediato con los pagos adeudados y garantía de estabilidad financiera para las EPS , conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud.

, conforme lo ordena la ley, asegurando la continuidad y calidad del servicio de salud. Garantías institucionales para que decisiones como intervenir administrativamente a una EPS, no se vuelva a repetir.

para que decisiones como intervenir administrativamente a una EPS, no se vuelva a repetir. Cese definitivo de las campañas de desinformación que aún persisten, diseñadas para sembrar división, miedo y desconfianza en la sociedad colombiana.

“Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”, señala el documento firmado por Joseba Grajales Jiménez, presidente de Keralty.