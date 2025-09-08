Feminicidio de Ana María Serrano: su madre clama por el reconocimiento del crimen en México

Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano, víctima de feminicidio en México, compartió en 6AM de Caracol Radio su frustración ante la lentitud y los obstáculos que enfrenta el proceso judicial. Denunció que, más allá de la actuación de los jueces, el problema radica en las familias que, al contar con recursos económicos, contratan abogados para dilatar el proceso y evitar que el culpable reciba la condena que merece.

Lea también: Justicia para los hijos de víctimas de feminicidio: ahora la ley los protege y acompaña

“El problema realmente, más allá de que si los jueces avanzan o no, es el tema de las familias que deciden no hacer responsable a este muchacho que cumpla la condena correspondiente“.

Tácticas dilatorias de la defensa

Céspedes destacó que, a diferencia de otros casos de feminicidios donde las pruebas son escasas, en el caso de Ana María existen múltiples evidencias, incluyendo testigos, cámaras, mensajes y pruebas directas que señalan a la expareja de su hija como el responsable. “Generalmente hay pocos indicios... en este caso hay todo. Hay testigos, hay cámaras, hay mensajes, hay pruebas directamente de las cosas que él dejó“, añadió.

A pesar de que el presunto feminicida se encuentra detenido desde el 16 de septiembre de 2023, Céspedes expresó su preocupación por las tácticas dilatorias de la defensa y la posibilidad de que el caso se estanque. Asimismo, señaló que muchas víctimas de feminicidio desisten de denunciar o seguir el proceso debido al tiempo, dinero y desgaste emocional que implica.

“Hay un problema que yo le veo muy grande. La primera es que muy pocas denuncias… Y la última es, yo llevo siete audiencias… Y eso requiere un montón de tiempo. Más obviamente el montón de dinero para pagarle a los abogados”, expresó.

La madre de Ana María hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la justicia en el caso de su hija y se combata la impunidad en los feminicidios en México.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: