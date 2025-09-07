Un nuevo caso de feminicidio en el área metropolitana de Cúcuta

Asesinada mujer con arma cortopunzante en La Y de Astilleros / Foto Colprensa

Cúcuta

La violencia de género vólvió aparecer en el área metropolitana de Cúcuta, donde una mujer fue asesinada con arma cortopunzante en la zona rural del municipio de El Zulia.

Los hechos se presentaron en el sector de la Y de Astilleros cuando una mujer departía con su pareja en un establecimiento, hasta allí llegó un hombre que la atacó con un arma cortopunzante en varias oportunidades.

La mujer fue auxiliada hasta el centro asistencial más cercano pero desafortunadamente falleció por lo gravedad de las lesiones que registraba en varias partes de su cuerpo.

Mientras tanto el agresor, fue atacado por una multitud que reacción al demencial ataque y terminaron causándole su deceso.

Los móviles que rodearon este nuevo caso de feminicidio están en manos de los investigadores de policía judicial que asumieron los actor urgentes de este hecho violento.