Indignación por feminicidio en Pasto

Pasto - Nariño

Un nuevo caso de feminicidio ocurrió el pasado 4 de septiembre en el corregimiento de Jamondino, en Pasto, en donde se registró el asesinato de una mujer dentro de la vivienda que compartía con su compañero sentimental, hecho que ha despertado rechazo en la comunidad y en organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue identificada como María Isabel Marín Quiñónez, quien habría sido atacada de manera violenta hacia las 11:45 de la mañana, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de auxilio de la mujer.

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para dar con el paradero del presunto agresor, quien huyó del lugar tras cometer el crimen.

De acuerdo con testimonios de la comunidad, el hombre ejercía violencia verbal y física de manera frecuente y al parecer estaba en estado de embriaguez al momento del ataque, hechos que aún son materia de investigación.

Organizaciones y lideresas feministas de Nariño rechazaron lo ocurrido, señalando este hecho como una muestra de la grave situación de violencia de género que persiste en la región. La Fiscalía adelanta las diligencias correspondientes para judicializar al responsable por el delito de feminicidio.