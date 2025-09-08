En Quindío habrá mesa técnica de inspección y flujo de recursos con Supersalud para abordar crisis

Armenia

Frente a la compleja situación que vive el departamento que incluso generó que se decretara una alerta roja hospitalaria, se llevó a cabo la mesa de moralización para analizar la situación y establecer las correspondientes acciones que permitan hacerle frente a la problemática.

El gerente de la Contraloría General de la República en el departamento y presidente de la comisión regional de moralización, Héctor Marín informó que la mesa fue citada por la gobernación y se llevó a cabo un diálogo con los gerentes de hospitales públicos, clínicas privadas e IPS frente a la actual crisis.

Considera que lo más importante que dejó la reunión es que para el próximo jueves 11 y viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la mesa técnica de inspección, vigilancia y flujo de recursos en Armenia con la presencia de la Superintendencia de Salud y la agente interventora de la Nueva EPS que es la de mayor cobertura en el departamento.

“Frente a esta alerta roja y la crisis que vive en este momento la red de salud del departamento del Quindío. Lo más importante de esta reunión, además de escucharnos, de saber también las propuestas que tiene la nueva EPS es que el próximo 11 y 12, esto es muy importante porque se logró esta reunión aquí en el departamento del Quindío, en Armenia, tendremos la asistencia a la mesa técnica de inspección y vigilancia y flujo de recursos por parte de la superintendencia de salud", indicó.

Enfatizó que es clave el proceso porque actualmente es muy grave el panorama en materia de dignidad para los usuarios no solo de la Nueva EPS sino de otras que próximamente también estarán haciendo la intervención.

“Sobre todo que fue citada la interventora, la señora Gloria Polanía que es la interventora de la Nueva EPS y que hasta el momento no ha mostrado mayores esfuerzos frente a la crisis tan grave, tan grande, tan humana hasta de dignidad que vive este momento. Todos los pacientes, no solo en la nueva EPS, sino de otras más, que luego estaremos también realizando un trabajo frente a ellas", dijo.

Añadió: “Se espera que podamos lograr primero la asistencia técnica, la vigilancia, la inspección y obviamente todo el flujo de presupuesto financiero para nuestras clínicas, hospitales y para la red prestadora de salud en el departamento del Quindío. Así que seguimos trabajando porque lo más importante para todos nosotros desde el servicio es la dignidad de todos los quindianos".

Alertó que más del 45% de los afiliados a La Nueva EPS en el departamento se sienten sin servicios y sin medicamentos por el cierre de instituciones debido al no pago de deudas.