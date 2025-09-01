¿Por qué las autoridades de salud van a declarar la alerta roja hospitalaria en el Quindío?

Armenia

En el Quindío, las autoridades de salud declararán la alerta roja hospitalaria, porque 270.000 usuarios de la Nueva EPS y Asmet salud no tienen red de prestación de servicios en clínicas y hospitales.

Según el secretario de salud del Quindío, Carlos Alberto Gómez Chacón, las EPS adeudan $528 mil millones de pesos especialmente a el hospital San Juan de Dios de Armenia, las clínicas San Rafael, Sagrada Familia, Central del Quindío y RedSalud Armenia, donde se ven afectados por la falta de pagos de las EPS a los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel, situación que está comprometiendo seriamente la capacidad resolutiva de las instituciones prestadoras.

El funcionario subrayó “hemos hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la nueva EPS de Asmet salud, que revisen la cartera que tienen pendiente con las instituciones prestadores en el Quindío, ya que cerca de 297.000 personas en el departamento están en riesgo por la atención, por las ayudas diagnósticas, por los medicamentos, por las detecciones tempranas de problemas o por la atención a enfermedades o dificultades crónicas que han estado eh padeciendo”

Ante este panorama, la Secretaría de Salud Departamental anunció que declarará alerta roja hospitalaria y que interpondrá acciones legales ante el Ministerio de Salud.

Alerta roja Hospitalaria

El secretario de salud agregó “En este sentido, de acuerdo a esta situación, a la alta ocupación, a la no disponibilidad de recursos en algunas instituciones, a la no disponibilidad de talento humano, en otras y a la no disponibilidad de las ayudas diagnósticas en otras de las instituciones prestadoras. Estamos analizando la toma de una alerta roja.

Esto permitiría que, con esta alerta roja hospitalaria, pues sea el centro regulador de urgencias y emergencias y desastres, CRUE, el que tome las decisiones en torno a las urgencias en el departamento del Quindío con miras a garantizarle la salud a las personas y a poder llevar de acuerdo con las situaciones o padecimientos que tenga la persona, a la institución o las instituciones que requieran el acompañamiento necesario para garantizarle la vida a esta persona.