¿Por qué la Corte Constitucional regresó la reforma pensional al Congreso? Abogado constitucionalista explica

El pasado martes 17 de junio la Corte Constitucional comenzó a revisar las demandas que han impuesto los ciudadanos en contra de la reforma pensional, conocida también como Ley 2381 de 2024. Recordemos que este proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Representantes y luego de esto fueron impuestas 53 demandas. Estas aparecen porque se ha cuestionado la forma en la que se le dio el visto bueno.

Ahora bien, tras un primer análisis por parte de la Corte Constitucional a dos demandas, los nueve magistrados del alto tribunal decidieron de manera unánime devolver la reforma a la Cámara de Representantes por vicios en su trámite. Lo anterior, ocurrirá bajo el Auto 841 de 2025.

En ese sentido, los representantes a la Cámara tendrán que nuevamente discutir el texto del proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y de esto dependerá su implementación, la cual estaba planeada para julio.

Así lo anunció la Corte Constitucional: “De nuevo someta a discusión y votación de la Plenaria de la Cámara de Representantes la proposición sustitutiva presentada por María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo y otros representantes durante la sesión ordinaria del 14 de junio de 2024, por medio de la cual se propuso acoger el texto aprobado por la plenaria del Senado y publicado en la Gaceta del Congreso 497 de 2024″

Ante este panorama, en Caracol Radio conversamos con el abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Externado, Gonzalo Ramírez, quien explicó la decisión de la Corte Constitucional. El experto explicó que la medida impuesta por el alto tribunal se debe a que el proyecto de ley no se habría discutido. “En este caso, la reforma pensional parece que no se había discutido, sino que se había tomado el proyecto del Senado y se había aprobado por pupitrazo."

En ese orden de ideas, la decisión de la Corte Constitucional es que la Cámara de Representantes realice lo establecido por ley y es la discusión del proyecto de ley. “Sin deliberación, lo que pide ahora la Corte Constitucional es que se subsane o remedie ese vicio de procedimiento y, de esa manera, una vez quede subsanado, vuelve y pase al control de la Corte Constitucional”.

Finalmente, el abogado constitucionalista mencionó que los congresistas habrían fallado al no discutir artículo por artículo de la reforma pensional y en consecuencia por orden de la corte tendrán que hacerlo. “El error que se cometió fue, por una parte, que no se deliberó, parece que se tomó el proyecto que venía del Senado y finalmente no alcanzaron los tiempos para poderse deliberar. Hay varias versiones, como, por ejemplo, que la oposición se salió del recinto para que no hubiera mayorías, y de esta manera procedieron a aprobarlo rápidamente, pero es falta de liberación del proyecto”.