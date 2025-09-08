En la foto: Manuel Felipe Canturi, alias ‘Cartulina’, uno de los estructuradores del fallido plan sicarial contra el periodista de Caracol Radio, Gustavo Chica.

EL DATO DE JOSE ANDRES: MÁS DE $12 MILLONES MOVIERON LAS DISIDENCIAS DE 'CALARCÁ' PARA ASESINAR AL PERIODISTA GUSTAVO CHICA

$12 millones 800 mil pesos habría sido la suma de dinero que movió el bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias, bajo el mando de alias ‘Calarcá’ por el intento de asesinato del periodista de Caracol Radio en Guaviare, Gustavo Chicangana, más conocido por nuestros oyentes como Gustavo Chica.

Los montos de dineros criminales los dio a conocer el fiscal del caso durante la audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra de Manuel Felipe Canturi, alias ‘cartulina’, uno de los estructuradores del fallido plan sicarial.

“Es por ello que, usted señor Manuel Felipe (cartulina) recibió inicialmente $500 mil pesos y $500 mil para alias ‘Chamo’, luego de ello a usted le entregaron $500 mil para que comprara un celular, después le hizo la entrega de $2.800.000 para que adquiriera un arma de fuego, posteriormente alias ‘Duván le hizo entrega a usted la suma de 2’500.000 para comprar una motocicleta sin documentos, sin papeles que era con la cual iban a cometer los hechos de sicariato en San José del Guaviare y donde lo dispusiera la organización criminal y así mismo le hizo la entrega de $6 millones para que adquiriera una segunda motocicleta y la pusiera a su nombre a fin de que usted se pudiera movilizar con tranquilidad en la ciudad de San José del Guaviare”.

¿Quién es alias ‘Cartulina’ y por qué es una pieza clave en este intento de asesinato?

Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, desde el año 2004 pertenecería a las disidencias de alias ‘Carlacá’ en Guaviare y durante los últimos años se convirtió en uno de los coordinadores criminales más peligrosos de esa disidencia.

“Usted se encargaba de coordinar con los sujetos alias ‘Pichin’, ‘Empatía’, ‘Duván’, ‘Chalo’ la ejecución de homicidios, secuestros, extorsiones, entre otros delitos en el departamento de Guaviare. Esto mediante el empleo de armamento de fuego y así mismo de recolectar información de la Fuerza Pública y de las disidencias de Iván Mordisco con quienes se encuentran en disputa por el control territorial”.

Alias ‘Cartulina’, según la Fiscalía, fue el encargado de manejar una de las motocicletas que hizo labores de vigilancia durante varios días al periodista Gustavo Chica.

Fue quien le dio a conocer a alias ‘Chamo’, otro de los capturados, el lugar de residencia del periodista, y quien entregó el revólver calibre 38 a Wilmer Alexander Perea Babativa, el pistolero de 21 años, también capturado y quien confesó los detalles de ese plan criminal.

Al periodista Gustavo Chica intentaron matarlo porque se convirtió en una piedra en el zapato para los grupos criminales en San José del Guaviare, por las denuncias que hace al aire.