Liberan a los 45 militares secuestrados en el municipio de El Tambo, Cauca

Luego de una operación militar aérea 45 militares llegaron a la ciudad de Popayán. Fueron sacados en un helicóptero de las fuerzas militares luego de más de 24 horas de secuestro por parte de 600 personas de la comunidad, presuntamente instrumentalizada por parte de la población.

#ATENCIÓN| Luego de una operación militar aérea, salieron de la vereda El Tigre, zona rural de El Tambo, Cauca, los 45 militares que permanecían secuestrados desde hace más de 24 horas. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 8, 2025

La liberación se da después de que el ministro de Defensa sostuviera por más de cinco horas una reunión con la cúpula militar, en Bogotá, en la cual se presume se tomaron medidas mediante el diálogo. Por su parte, el Ejército afirmó que, primero los uniformados están bien, y por otro lado, todo el tiempo sostuvieron comunicación constante con el presidente de la junta de acción comunal de la vereda, para lograr el rescate.

Inicialmente fueron 72 militares del Ejército que fueron secuestrados en medio de la asonada en la vereda Los Tigres, sin embargo a las 7:30 de la noche el Ejército confirmó que se había logrado evacuar a unos uniformados y que habían quedado 45 en el lugar,

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que esto es un delito, así como lo hizo con los militares en Guaviare hace dos semanas, y además dijo que ya van 32 asonadas en contra de la fuerza pública, frente a 58 que se registraron en el 2024.