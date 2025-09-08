¿Cardona peleó con hinchas de Nacional en el clásico antioqueño? Esto dijo tras polémica celebración

Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizaron un partidazo en la décima jornada del fútbol colombiano. Ambos equipos se sacaron las chispas en una edición del clásico antioqueño y terminaron regalándole a los aficionados un inolvidable empate a tres (3-3).

Brayan León inició poniendo en ventaja al DIM, que estaba oficiando como local, pero Facundo Batista emparejó la historia en tan solo dos minutos. Posteriormente, el mismo Batista lo dio vuelta para el verde a través de una pena máxima, pero tres minutos más adelante León decretó la paridad. Cuatro goles en menos de media hora.

En el complemento, Leyser Chaverra le volvió a dar la ventaja al ‘Poderoso’, con otro lanzamiento desde el punto penal, pero sobre el final del compromiso apareció Alfredo Morelos para decretar la igualdad definitiva. Todo un partidazo en el Atanasio Girardot.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES CON EL EMPATE DE MEDELLÍN Y NACIONAL EN EL CLÁSICO

¿Cardona peleó con hinchas de Nacional en el clásico antioqueño?

Una de las grandes polémicas del clásico paisa la protagonizó Edwin Cardona, durante la celebración del tercer gol. Aunque el ‘10′ brindó una asistencia fenomenal para la anotación de Morelos, la cámara lo captó celebrándole el tanto a la tribuna ubicada en la parte sur del costado oriental.

Es clave recordar que en Medellín, los clásicos se disputan con público de ambos equipos y la zona contra la que Cardona apuntó, lanzando incluso groserías, correspondía a una parte de la hinchada visitante, es decir de Nacional. Como era de esperarse, las críticas hacia el mediocampista explotaron en redes sociales.

Edwin Cardona celebrando un gol de Atlético Nacional en el clásico ante Medellín

Finalizado el partido, Edwin Cardona habló con los medios de comunicación en zona mixta y explicó lo ocurrido. Aunque aclaró que sus gritos no iban dirigidos hacia la tribuna sur, en donde se ubica la barra popular de Nacional, sí reconoció que lo hizo hacia las personas que le estaban gritando desde oriental sur.

“Fue una celebración a la gente que estaba gritándome, no en especial a los de Nacional. Quiero aclarar eso. Nunca fue a la Sur ni nada, porque hay algunos que de pronto están malinterpretando. Fue ahí porque estaban gritando cuando iba a entrar. Aunque no creas, uno escucha todos los comentarios de la gente, porque fue casi medio estadio y así fue igual con el Búfalo (Alfredo Morelos) cuando entró. Si se ponen a ver, los dos fuimos a celebrar igual”, explicó.

Y complementó al respecto: “En el primer gol, si lo ven, también me tiré en la celebración y estaba en el banco. Soy así, todos los goles los celebré... Soy de las personas que al jugar los clásicos soy muy eufórico”.

Clásico antioqueño entre Medellín y Nacional por Liga Colombiana

Finalmente, Cardona afirmó que a los aficionados de Atlético Nacional “nunca le celebraría un gol”, ni tampoco “me pondría a pelear con ellos”. Y como prueba de ello “acepté todas las críticas que han surgido por lo que pasó en la Libertadores”.

Si bien admitió ser consciente de que varios aficionados dejaron de quererlo, sabe que “al único que le toca revertir esto es a mí”: “Agradecido con la gente que me ha brindado mucho apoyo, porque hay muchas personas que no olvidan tan rápido. Soy hincha de Nacional, voy a seguir haciéndolo, voy a dejar toda la vida por Nacional. Hasta donde Dios me tenga acá, siempre voy a dejar alma y corazón por esta camiseta. Agradecerle a la gente por ese apoyo cuando he jugado de local y a los que no que Dios los bendiga. Acá siempre va a estar un hincha más y un sureño más”.