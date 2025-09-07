Víctor Aristizábal cargó contra directivo de Atlético Nacional ¿Hubo desprecio a su hijo?

Emilio Aristizábal ha mostrado condiciones durante su paso a préstamo en Fortaleza. El joven delantero no tuvo espacio en Atlético Nacional y saló cedido para 2025 con destino al equipo bogotano, en el que ya ha marcado 9 goles en 26 partidos jugados.

Formado en la cantera del cuadro Verdolaga, tiene contrato vigente con la institución y regresará al club para el 2026. Sin embargo, no es garantizada su permanencia, pues podría volver a salir en calidad de cesión para que siga potenciando sus condiciones.

Victor Aristizábal arremetió contra Gustavo Fermani

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Pip3 Muñoz LDS, Aristizábal cuestionó la forma de proceder del director deportivo, Gustavo Fermani, al momento de buscarle otro equipo a Emilio. Comentó que el club se equivocó con buscar la salida del joven delantero.

“Yo tengo la seguridad que Emilio no debió salir de Atlético Nacional. Creo que Nacional se equivocó. Cuando Nacional empezó a armar el proyecto para ser campeón, ahí es que Emilio iba a crecer. A Emilio lo pusieron contra viento y marea con ese desastre que estaba viviendo el club (en 2023). A Emilio le dieron partidos ahí en un momento desastroso. Puso el pecho porque es un pelado muy maduro, gracias a Dios. Él es muy inteligente”, dijo Víctor Hugo.

Confesó que tenían la ilusión, como familia, de que hiciera parte del equipo, así como aseguró que si lo hubieran dejado, estaría consolidado tal y como Juan José Arias, defensor central.

“Cuando comenzaron a armar el equipo yo estaba motivado, pero hubo una falla en Nacional. Si a Emilio lo dejan como dejaron a Juan José Arias, a Simón (García), a estos jugadores que le han dado minutos, seguramente Emilio estaría como Arias. Tengo la seguridad”, añadió.

Del mismo modo, contó que no le gustó la forma en la que procedió Gustavo Fermani, director deportivo, al momento de buscar la salida. “Me di cuenta que Fermani lo estaba ofreciendo dos meses antes de terminar el torneo. ¿Qué es esto hermano? A mí me dolió eso ¿Cómo así que estaban ofreciendo a Emilio para prestarlo a otra parte? Así tuvieran la mejor intención, que jugara minutos, no. Eso no se hace“, contó.

“La manera de actuar en ese momento no fue conveniente. Nacional mira lo que debe hacer y puede ser el hijo de Aristi, el hijo del que sea y ellos hacen lo que quieren”, concluyó al respecto.