“No sé en qué países se da esta situación”: Gandolfi y su sorpresiva opinión del clásico antioqueño

El partido entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional fue el encargado de cerrar los clásicos del fútbol de la fecha 10 de la Liga Colombiana. Un partidazo emocionante que desde el primer momento se notó la intensidad con la que ambos equipos salieron a la cancha, pero que terminó en empate.

El partido inició media hora después de lo previsto debido a condiciones climáticas en la ciudad de Medellín. Fue un duelo parejo, en el que ninguno de los dos equipos estuvo dispuesto a ceder los tres puntos en casa. A pesar de las múltiples oportunidades de gol que pudieron darle la ventaja a alguno, el clásico terminó igualado 3-3.

Declaraciones de Gustavo Gandolfi luego de jugar el clásico paisa

Posterior al partido, el director técnico Javier Gandolfi asistió a la rueda de prensa junto al futbolista Alfredo Morelos, en donde resaltó papel de sus jugadores, aunque lamentó los errores defensivos que impidieron quedarse con los tres puntos del clásico paisa.

“Los primeros dos goles nos los convierten con muy poco. El tercero también lo hablamos en el entretiempo: el equipo jugaba con dos centros delanteros (…) Se trabaja toda la fase ofensiva y defensiva. Hoy, con muy poquito, sufrimos los goles y eso es lo que me ocupa y me deja ese sabor amargo de este partido, porque fue como muy poco. Seguramente mañana comenzaremos a trabajar en estos detalles porque es la manera y lo tenemos que solucionar, pero hay muchas cosas positivas“, indicó Galdolfi.

El entrenador analizó el rendimiento de su equipo, destacando la actitud mostrada en el campo y valorando el protagonismo de sus delanteros: “Una vez más, el equipo demuestra el carácter al que está acostumbrado (…) generamos varias opciones y no tuvimos la eficacia. Tres goles en un clásico no es lo común y, obviamente, lo trabajamos. Estoy contento porque los delanteros convirtieron y eso es lo importante“.

Para finalizar, Gandolfi destacó la asistencia de las dos hinchadas en el estadio pese a los inconvenientes presentados por los aficionados del Poderoso: “El tema del clásico es hermoso, lo disfruto mucho, disfruto las camisetas intercambiadas en el estadio. No sé en qué países se da esta situación. Hoy se respira ese respeto que debe existir entre hinchas, pero hay que separar las cosas; hoy se necesitaba y se respiró eso, y es muy bueno".