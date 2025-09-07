Hallazgo macabro en Piedecuesta: encuentran un cráneo humano en un caño

Bucaramanga

Un aterrador descubrimiento mantiene en alerta a los habitantes de Piedecuesta.

Este domingo 7 de septiembre fue hallado un cráneo humano dentro de un caño en el barrio Paseo Cataluña, a la altura de la carrera 5 # 3-16, manzana G, en Piedecuesta.

Únase al canal de WhatsApp de Caracol Radio

El reporte fue entregado por un ciudadano que de inmediato alertó a las autoridades.

Unidades de la policía metropolitana de Bucaramanga acudieron al sitio y acordonaron la zona, mientras el CTI de la Fiscalía adelanta la inspección técnica y la recolección de evidencias.

Puede leer: Dos sicariatos en menos de tres horas sacuden el área metropolitana de Bucaramanga

La macabra escena generó conmoción entre la comunidad que presenció el operativo.

Las autoridades buscan establecer la procedencia del cráneo y no descartan que pueda estar relacionado con casos de desaparición reportados en el área metropolitana.

Más noticias: Una creciente súbita arrastró un vehículo en Santander: 4 adultos y un niño murieron en la tragedia

El hallazgo es ahora el centro de una rigurosa investigación forense.