Cae red de falsificadores y expropian millonarios bienes ligados a las AUC en Santander y Cesar

Bucaramanga

En un operativo contra las economías ilegales el Ejército Nacional, a través del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Fiscalía capturaron a 5 personas por falsificación de dinero y aplicaron medidas cautelares de extinción de dominio a seis inmuebles en Santander y el sur del Cesar.

Las acciones judiciales, confirmadas por el Brigadier General Rodolfo Morales Franco comandante de la Segunda División del Ejército, se desarrollaron en los municipios de Floridablanca, Bucaramanga y Charalá (Santander), así como en San Alberto y San Martín (Cesar).

Allí se intervinieron predios urbanos y rurales avaluados en más de 3.000 millones de pesos; los cuales habrían pertenecido a estructuras criminales de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente de los bloques Central Bolívar y Héctor Julio Peinado.

“La extinción de estos bienes no solo impacta de manera directa las economías ilegales, sino que también representa un avance clave en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado”, señaló el General Morales.

Puede leer: Capturan en Santander a alemán que hirió a 47 personas en un ataque escolar en 2009

Cinco capturados por falsificación de dinero en Santander

En otra operación simultánea realizada en los municipios de Bucaramanga y Sabana de Torres, tropas del Gaula Militar Chicamocha, junto con la Fiscalía, capturaron a cinco personas por el presunto delito de fabricación de moneda falsa, tanto nacional como extranjera.

Durante los allanamientos fueron incautados más de 100 millones de pesos colombianos falsificados, 12.200 dólares, 500 euros; además de elementos utilizados en la producción de billetes fraudulentos como planchas metálicas, discos duros, computadores portátiles y pliegos con imágenes de billetes.

Más noticias: Dos hombres en condición de calle resultaron heridos en ataque sicarial en Barrancabermeja

Ampliar

Las autoridades señalaron que esta red criminal pretendía introducir dinero falsificado en la economía regional, afectando directamente el comercio.

Con estos operativos, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de seguir atacando las estructuras criminales y sus fuentes de financiación ilegal.

Le puede interesar: Hallazgo macabro en Piedecuesta: encuentran un cráneo humano en un caño

“Estas acciones hacen parte de una ofensiva sostenida en el nororiente del país para garantizar la legalidad”, concluyó el brigadier general.

Los bienes incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, y los capturados fueron puestos bajo custodia judicial mientras avanzan las investigaciones.

Las operaciones continúan en la región con el objetivo de desmantelar completamente las redes criminales heredadas del conflicto armado.