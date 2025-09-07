Dos hombres en condición de calle resultaron heridos en ataque sicarial en Barrancabermeja
La víctimas del atentado fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.
Este domingo en el sector Terrazas del Puerto en Barrancabermeja dos hombres en condición de calle fueron atacados a bala por desconocidos que se movilizaban en motocicleta.
Las víctimas fueron identificadas como Jairo Barajas García de 54 años y Harbien Súbelo Ramírez Villamizar de 23 años, quienes recibieron varios impactos y fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.
De acuerdo con la policía del Magdalena Medio los sicarios abrieron fuego y huyeron del lugar sin dejar rastro.
Aunque aún no hay claridad sobre los hechos, se conoció que ambos heridos tenían antecedentes judiciales relacionados con estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas.
El teniente coronel Carlos Sacristán, comandante del Distrito 1 de la policía del Magdalena Medio, informó que ya se analizan cámaras de seguridad, se toman declaraciones a testigos y se verifican rutas de escape para identificar a los responsables.
“Invitamos a la comunidad a brindar cualquier información que ayude a esclarecer el hecho, garantizando absoluta reserva”, señaló.
La policía pidió especialmente a los residentes del sector revisar cámaras de sus viviendas o negocios para rastrear a los agresores, mientras las unidades de inteligencia e investigación criminal avanzan en la recolección de pruebas.
La comunidad permanece alarmada por este nuevo episodio de violencia en el puerto petrolero.