Dos hombres en condición de calle resultaron heridos en ataque sicarial en Barrancabermeja

Este domingo en el sector Terrazas del Puerto en Barrancabermeja dos hombres en condición de calle fueron atacados a bala por desconocidos que se movilizaban en motocicleta.

Las víctimas fueron identificadas como Jairo Barajas García de 54 años y Harbien Súbelo Ramírez Villamizar de 23 años, quienes recibieron varios impactos y fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales.

De acuerdo con la policía del Magdalena Medio los sicarios abrieron fuego y huyeron del lugar sin dejar rastro.

Aunque aún no hay claridad sobre los hechos, se conoció que ambos heridos tenían antecedentes judiciales relacionados con estupefacientes, lesiones personales y porte ilegal de armas.

El teniente coronel Carlos Sacristán, comandante del Distrito 1 de la policía del Magdalena Medio, informó que ya se analizan cámaras de seguridad, se toman declaraciones a testigos y se verifican rutas de escape para identificar a los responsables.

“Invitamos a la comunidad a brindar cualquier información que ayude a esclarecer el hecho, garantizando absoluta reserva”, señaló.

La policía pidió especialmente a los residentes del sector revisar cámaras de sus viviendas o negocios para rastrear a los agresores, mientras las unidades de inteligencia e investigación criminal avanzan en la recolección de pruebas.

La comunidad permanece alarmada por este nuevo episodio de violencia en el puerto petrolero.